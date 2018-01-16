Kartal, Londra'da forvet avında!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ile yönetici Şafak Yazıcıoğlu, yeni forvet transferi için İngiltere’de kamp kurdu.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Londra’da menajerler ile görüşmelerde bulunan Orman’ın öncelikleri arasında dünya yıldızı da var.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
2 / 5
Sponsor bulunması halinde İsveçli golcü için tüm imkanların zorlanacağı öğrenildi. IbrahImovIc transferi hayli zor güründüğü için Orman scout ekibinden Gökhan Keskin’in ısrar ettiği Slimani’nin alınması konusu üzerinde önemle duruyor.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
3 / 5
Kulübü Leicester City’nin 20 milyon Euro istediği bonservis bedelini düşürmek için çalışan Orman ve arkadaşları, Slimani’yi alarak Cenk Tosun’un gidişiyle doğan boşluğu gidermek istiyor.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Öte yandan, Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı Bilic de West Ham’dan öğrencisi olan Hernandez’i siyah beyazlı yöneticilere önerdi.
İsmail ER, Fotoğraflar: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
5 / 5
Meksikalı oyuncu için kiralama alternatifinin masada olduğu belirtiliyor. Takipte olan bir başka futbolcu ise son üç sezonda sürekli gündeme gelen Bony... Bu oyuncu için de yönetimin öncelikle kiralama seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.