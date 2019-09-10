Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kariyerde düşüşe geçiren imzalar! Arda Turan ve...
Dünya üzerindeki birçok futbolcu gösterdikleri başarılı form grafiğinin ardından yüksek ücretli imzalarla transfer oldular.
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Bu isimler üzerinden yapılan bir araştırma dahilinde bazı futbolcuların, yeni takımlarına attıkları imza sonrası kariyerlerini adeta bitirdiği gözlemleniyor...
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Bu isimlerden biri de Arda Turan...
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İşte futbol kariyerini adeta mahveden imzalar atan o isimlerden öne çıkanlar ile imzayı attıkları takımlar:
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MICHAEL OWEN
Owen, 2005 yılında Liverpool'dan 25 milyon euro karşılığında Real Madrid'e gitmek üzere terk etti. İngiliz futbolcu için La Liga attığı çıktığı 36 maçta attığı 13 golle tamamlandı.
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Owen her zaman Liverpool'dan ayrılmanın yanlış bir karar olduğunu söyledi. İngiliz golcü, "İçgüdülerime uymuş olmsaydım, kariyerime büyük zarar veren o imzayı atmazdı" dedi. Belki de Owen, Liverpool'un efsaneleri arasına girecekti ancak bu olmadı.
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JACKSON MARTINEZ
Kolombiyalı golcü, Porto'daki hedefleriyle Avrupa'yı nasıl büyüleyeceğini biliyordu ve Atletico Madrid transferiyle bunu yakaladı. Ancak, İspanya'da sadece 6 ay kaldıktan sonra yıllık kazancını artırmak isteyip Çin'in yolunu tuttu.
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Martinez'in verdiği bu karar ekonomik bir karardı ancak saynı zamanda spor kariyeri için trajikti. Sakatlıklar da eklenince Kolombiyalı oyuncu için artık veda vakti gelmişti. Martinez, takımı Guangzhou Evergrande'den bedelsiz olarak Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense takımına transfer oldu.
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ARDA TURAN
Bir oyuncunun Barcelona'ya 'Hayır' demesi zordur... Bu durum 2015 yılının ortalarında Arda Turan'ın Katalan ekibine gitmesiyle de örnekler arasına girdi. Arda, gelen teklifi düşünmeden kabul etti ancak hesaba katmadığı bir şey vardı.
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Barcelona'ya giden Arda, Atletico de Madrid figürü olmaktan çıktı ve Barcelona için oynarken istikrarı sürdüremedi. Neticede yedek kalmaya ve oynamamaya başladı.
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Arda'nın kariyeri bu noktada düşüşe geçme sinyallerini vermeye başlarken Başakşehir bu düşüşün yaşandığı asıl merkez oldu. Arda, kariyerini Atletico'da sürdürse belki de hiçbir yere ayrılmayıp Atletico ile sembolleşecekti.
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Piyasa değeri 38 milyon euro'lara ulaşan Arda'nın mevcut değeri ise 1 milyon euro.
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FERNANDO TORRES
Torres'in Chelsea'deki başarısızlığı, transferinin 'Premier League tarihindeki en kötü imzalama' olarak öne çıktı. Chelsea'de aradığını bulamayan İspanyol yıldız, tekrar La Liga'ya döndü.
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Ancak Atletico'da da hiçbir şey eskisi olmadı ve artık futbolu veda eden Torres için Liverpool yılları, 'O yıllar ne kadar da muhteşemdi' şeklinde hatırlanacaktı..
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KAKA
Kaka 2007 yılında Altın Top'u dahi kazandığı Milan'dan ayrılıp 2009 yılında kariyerini bitiren imzayı Real Madrid'e attı ve dikey düşüşe geçen isimlerden oldu. 2013'te eski kulübü Milan'a geri döndü ancak artık Kaka için hiçbir şey eskisi gibi olamadı.
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Brezilyalı oyuncu 1 yıl sonra Milan'dan da bedelsiz olarak Orlando City'ye gitti. Sao Paulo'da kiralık olarak forma giydi ve tekrar döndüğü Orlando'da kariyerini sonlandırdı.