Kariyer hatalarıyla yıldızı sönen futbolcular

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye'de ve dünyada verdikleri yanlış transfer kararlarıyla kariyerleri alt üst olan oyuncuları derledik...
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ADRIANO | Bernabeu'da Real Madrid'e attığı frikik golü sonrası dikkatleri çeken Adriano, alkol sevdası yüzünden Inter'den yollandı. Brezilya'da kendine bakmak yerine iyice salınca da gözden uzak kalması kaçınılmaz oldu.
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AFONSO ALVES | Hollanda'da 39 lig maçında 45 gol kaydetti. Dönemin en iyi golcülerinden biri olarak gösterilmeye başlamıştı ki Middlesbrough'ya transfer oldu. Bu hamle, onun kariyerini bitirdi. Ertesi sezon sadece 4 gol atabildi ve sonrasında soluğu Katar'da aldı.
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SAMUEL ETO'O | Dünya futbolunun en iyi golcülerinden biri olan Samuel Eto'o henüz 29 yaşındayken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp Rus ekibi Anzhi'ye gitti. İşadamı Suleyman Kerimov'un projesine dahil olan Eto'o'nun genç yaşta verdiği bu karar, kariyerinin ihtişamına da darbe vurdu.
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RADAMEL FALCAO | Falcao, kiralık olarak Manchester United'ın yolunu tuttuğu an büyük bir karanlık döneme girdi. ManU formasıyla çıktığı 29 maçta sadece 4 gol attı. Chelsea'ye kiralandığında ise gol sayısı 1'di. İngiltere'deki kötü günler onu yıpratsa da Monaco'ya dönüşü muhteşem oldu.
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DJIBRIL CISSE | Auxerre'in altın jenerasyonuyla parladığında devlerin gözdesiydi ancak dönemin en çalkantılı takımlarından Liverpool'u seçmesi, devam eden yıllardaki düşüşünün de habercisiydi.
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ADRIAN MUTU | Parma'dan Chelsea'ye 22 milyon avroya transfer olduğunda beklentiler yüksekti ancak kokain kullandığı gerekçesiyle aldığı ceza sonrası kariyeri tepetaklak gitti.
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MARIO BALOTELLI | Futbol tarihinin en belalı oyuncularından biri olarak kabul edilen Balotelli, Milan formasıyla gollerini sıralarken Luis Suarez'in boşluğunu doldurması için Liverpool kadrosuna katıldı. 16 maçta attığı 1 gol, kendi bıraktığı boşluğun hacmini özetliyordu!
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DENILSON | Sao Paulo'da bütün devler onun peşindeydi, astronomik paralara "Başkanın beni bu kadar istemesi çok önemliydi" dediği Real Betis'e transfer oldu. Başka bir kulübü tercih etmiş olsa, adını futbol tarihine yazdırabilirdi.
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DMYTRO CHYGRYNSKIY | 2009'da Barcelona'ya 25 milyon avroya transfer olup, ertesi yaz 15 milyon avroya Shakhtar Donetsk'e dönmesi, Ukrayna kulübüne 10 milyon avro gelir getirmesi dışında hiçbir anlam ifade etmiyordu!
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MUHAMMED DEMİRCİ | Belki Arda Turan'dan önce Barcelona'ya gidecekti ancak küçük yaşında ekranlara çıkıp "şımartılınca" Türk futbolunun en büyük pişmanlıklarından biri olarak tarihe geçti.
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FERNANDO TORRES | Henüz 20 yaşına ulaşmadan, Atletico Madrid'de kaptanlık pazubandını takıyordu. Şüphesiz dönemin altın çocuğu oydu. Liverpool döneminde de çok başarılıydı ancak Merseyside takımından ayrılıp Chelsea'ye gidince işler değişti. Büyük bir düşüş yaşayan Torres, asla eski günlerine dönemedi. Chelsea, Milan ve ikinci Atletico döneminde yıldızını yeniden parlatamadı.
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BALAZS DZSUDZSAK | PSV'de oynarken golleri ve asistleriyle herkesi büyüleyen Macar oyuncu, o dönem büyük bir atılım yapan Anzhi Makhachkala'ya satıldı. Hollanda kulübü belki kasasını doldurdu ancak futbol dünyası büyük bir potansiyelden mahrum kaldı.
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ALEXANDRE HLEB | Arsenal'de forma giyerken takımın en önemli isimlerinden biriydi. Wenger, o gittiğinde Hleb'in yokluğunu doldurmakta zorlandı. Ancak Hleb, Barcelona'da eski günlerinden çok uzaktı. Kısa süre içinde Barça'dan ayrıldı ve büyük bir düşüşe geçti. Bir ara Gençlerbirliği ve Konyaspor'da da oynadı.
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JOE COLE | Chelsea'de geçirdiği harika 7 yılın ardından Liverpool'a imza attı. Chelsea formasıyla harikalar yaratan Joe Cole, Liverpool'da vasatın üstüne çıkamadı. İngiliz ekibinden apar topar ayrıldı ve köşe bucak gezdi.
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JESE | Real Madrid'de forma giydiği yıllarda dönemine en yetenekli gençlerinden biri olarak gösteriliyordu. PSG tercihi onun için hiç ideal bir seçim olmadı. Şimdilerde Stoke City ile kümede kalma savaşı veriyor.
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AILTON | Bundesliga'da atmadık gol bırakmayan Ailton, Beşiktaş'ta yalnızca kilolarıyla eleştirilen vasat bir futbolcu görüntüsü çizdi. Türkiye ona yaramadı.
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ASAMOAH GYAN | Rennes'den Sunderland'e transfer olduğunda, bir sonraki adımının Premier Lig devleri olacağı düşünülüyordu ancak 26 yaşında Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek herkesi ters köşeye yatırdı.
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ROBINHO | Şimdilerde Türkiye'de top koşturan Robinho, dünya futbolunun en yetenekli figürlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak 24 yaşında Real Madrid'den ayrılıp Manchester City'ye transfer olması onun pimini çekti.
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KAKA | Shevchenko'nun Chelsea'ye transferi kadar Kaka'nın Real Madrid'e gidişi de birçok şeyi köreltti. Milan'ın gözbebeği olan Brezilyalı, Real Madrid'de Ronaldo'nun gölgesinde kaldı.
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LAZAR MARKOVIC | Benfica'dan Liverpool'a 20 milyon euro'ya transfer olduğunda henüz 20 yaşındaydı. Ancak büyük bir çöküş yaşayan Markovic, 4 senede hep biraz daha battı. Liverpool, bir an önce onu elinden çıkarmak istiyor.
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BADOU NDIAYE | Galatasaray şampiyonluk mücadelesi verirken o, ara transfer döneminde Stoke City'ye gitti. Ndiaye gittikten sonra Stoke City alçalmaya ve çakılmaya başladı. Eğer takım küme düşerse Ndiaye için büyük bir yıkım olabilir.
Goal.com
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HATEM BEN ARFA | İnişli çıkışlı giden kariyerinde Nice dönemi büyük bir patlama yapmasına sebep oldu. Talibi çoktu ve o da PSG'ye transfer oldu. Fakat beklentileri biraz olsun karşılayamadı. PSG'de istenmeyen adam haline gelen Ben Arfa, bir an önce gönderilmek isteniyor.
Goal.com
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XHERDAN SHAQIRI | Galatasaray istediği dönem Bayern Münih'e transfer olunca büyük bir gündem yarattı. Yetenekli ve çok da güçlü bir oyuncu olan Shaqiri, Almanya'dan ayrılıp Inter'e giderek hayatının hatasını yaptı.
Goal.com
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JACKSON MARTINEZ | Porto formasıyla geçirdiği üç sezondan sonra Avrupa'nın en popüler golcülerinden biri oldu. Sonrasında gittiği Atletico'da vasatın üstüne çıkamadı ve Çin'e gitme kararı verdi. Ancak Martinez'e Çinliler de dayanamadı ve sözleşmesi feshedildi.
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PATRICK VIEIRA | Tarihin en iyi orta sahalarından biri olan Vieira, Arsenal'den ayrılıp Juventus'a giderek kötü günlerin başlangıcını getirdi. Juve, o sezon küme düşürüldü. O ise önce Inter sonra da Manchester City'ye gitti ama Arsenal günlerine asla geri dönemedi. Tabii o gittikten sonra Arsenal de Vieira'lı günlerine dönmeyi başaramadı.
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LUAN FILIPESCU | Bir dönem Galatasaray forması giyen Rumen oyuncu, 1998-1999 sezonunun ortasında, La Liga'dan gelen teklifi reddetmedi ve Real Betis'e transfer oldu. Filipescu o dönem yaptığı bir açıklamada, daha büyük hedefleri olan bir kulübe gitmek istediğini açıkladıktan sonra bu transferi gerçekleştirdi. Ancak ertesi sezon Filipescu'lu Betis küme düşerken Galatasaray ise UEFA Kupası'nı kazandı.
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JOSE SOSA | Beşiktaş formasıyla adeta kendini buldu. Elde edilen şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi. Ama Türkiye'de kalmak istemediğini açıklayıp Milan'a gitti. Beşiktaş'tan ayrıldığı günden bu yana eski Sosa yok...
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MARIO GOMEZ | Beşiktaş formasıyla yalnızca bir sezon top koştursa da attığı 28 golle dünya klasında bir golcü olduğunu herkese yeniden kanıtladı. Ancak o da Sosa gibi erken veda etti. Yine Sosa gibi bir daha eski günlerine dönemedi. Önce Wolfsburg'a sonra da Stuttgart'a transfer oldu.