Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla'dan olay yaratan takvim!
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Almanya'da 2020 takvimi için çok özel pozlar verdi.
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Beşiktaş forması giyen Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Schuettflix'in 2020 yılı takvimi için kamera karşısına geçti.
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Thomalla, Almanya'da yapılan çekimlerde birbirinden özel pozlar verdi.
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Güzel model, gerek bir iş makinasının kepçesinde gerekse üzerine kum dökülmüş şekildeki fotoğraflar çektirdi.
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Bu fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşan Thomalla, büyük beğeni topladı.
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Schuettflix, internet sitesinden takvimi Thomalla’nın fotoğrafıyla birlikte “2020 sıcak ve fırtınalı geçecek’ ifadesiyle duyurdu.
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10 bin parça olarak sınırlı sayıda üretildiği belirtilen takvimi satın almak isteyenler 40 euro ödemek zorunda.
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30 yaşındaki Sophia ile Karius uzun yıllardır birlikteler.
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Geçtiğimiz günlerde Alman RTL televizyonuna konuşan güzel model, Karius'in maço bir yanı olduğunu ve bunu çok sevdiğini söylemişti.
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"Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra ‘Sophia nerede?’ diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor."
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"Bugünlerde artık etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut.”
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Zaman zaman İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla geçtiğimiz ay birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansımıştı.
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Thomalla sonrasında Beşiktaş-Denizlispor maçını tribünden takip etmişti.
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Thomalla, Karius'tan önce ünlü rock grubu Rammstein’ın solisti Till Lindeman ile birlikteydi.