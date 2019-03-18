Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karius'tan Şenol Güneş'e olay gönderme: Sus işareti
Beşiktaş'ın performansıyla çok tartışılan kalecisi Loris Karius'un karşılaşma sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta Konyaspor’la oynadıkları karşılaşmanın ardından takımın Alman file bekçisi Loris Karius’u ağır ifadelerle eleştirmişti.
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Güneş, basın toplantısında, “Karius çok yetenekli ama olmadı. Şu ana kadarki görüntüsüyle tutmadığını gösterdi. Elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var” ifadelerini kullanmıştı.
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25 yaşındaki file bekçisi de önceki günkü Göztepe mücadelesinin ardından hocasına, “Şenol Güneş, medyadan önce benimle konuşsa daha iyi olurdu, bunu ona da söyledim. Bu durum beni biraz rahatsız etti” sözleriyle cevap vermişti.
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‘Ben şikayet etmem’Göztepe mücadelesinin ardından basın toplantısında Loris Karius’un sözlerine cevap veren Şenol Güneş, “Ben oyuncumdan şikayet etmem, karar veririm. Karius, devamını da söyledi mi? Bunlar yaşanır ama dik duracaksın’ dedim” yorumunu yapmıştı.
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Karşılıklı verilen demeçlerin ardından Karius’un Twitter hesabından maç sonu yaptığı paylaşım olay yarattı.Karşılıklı verilen demeçlerin ardından Karius’un Twitter hesabından maç sonu yaptığı paylaşım olay yarattı.
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Loris Karius, Twitter’dan yaptığı paylaşımda karşılaşmanın sonunda gülümsediği fotoğrafı yayınlayıp görüntünün altına; top, çarpı, kale ve sus işareti yapan emoji görüntüsü paylaştı.
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Tepki ve destek mesajları... Karius’un yaptığı paylaşımda kullandığı emojinin sonunda sus işaretinin bulunması, sosyal medyada Güneş’e mesaj olarak yorumlandı.
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Ancak deneyimli file bekçisinin takım arkadaşlarına soyunma odasında, “Şenol hocayla aramızda sorun yok” dediği öğrenildi.
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Öte yandan paylaşıma yapılan yorumlarda Karius’a tepki ve destek mesajları paylaşıldı.
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"Şu an ikinciliği kovalamak zorundayız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın Göztepe'yi 1-0 yendiği maçta iyi oynamadıkları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bildiklerini söyledi.