Karius'a: "Futbolcu olmak için fazla yakışıklı"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından yazarlarımız Güntekin Onay ve Kenan Başaran mücadeleleri değerlendirdiler.
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GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ KAZANMAYI HAK ETTİ
BEŞİKTAŞ, son dönemlerin en tempolu, akıcı, iştahlı futbolunu oynadı dün ilk yarıda Konyaspor karşısında. Topu hızlı dolaştırdı, oyuna Ljajic ve Burak’ın kalitesini, oyun zekasını da ekleyerek rakibini hapsetti. Nitelikli yapılan pres Konyaspor’u Beşiktaş ceza sahasına hiç sokmadı.
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Atiba ve Medel dikkatli ve diriydi. Ljajic gerçek bir organizatördü. Atılan iki gol de son derece klas idi. Burak Yılmaz gerçekten de büyük silah. Harika bir asist ve mükemmel bir frikik golü attı. Bu Burak’ı izledikçe ‘Burak’ı istemiyoruz diyenler online mı?’ diye sormak geliyor insanın içinden.
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Beşiktaş’ın 70 dakikalık güçlü oyununda şayet Quaresma arkadaşlarına biraz uyum sağlayabilse maç çok daha erken kopma noktasına gelebilirdi. Ancak kaleye bir kez gelen Konyaspor’un attığı golde Karius rahatlıkla çıkartması gereken topu ağlarında buldu.
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Bu kadar güçlü bir oyuna rağmen kalesinde bu tip golleri görmek Beşiktaş’ın sezon özeti. 57’nci dakikada Adriano’nun pas tercihi yerine kaleye şut atıp kaçırdığı gol maçı izleyen Beşiktaşlıları endişeye sevk etmek ile kalmadı. Konyaspor’u da oyunda tuttu. Nitekim maçta ikinci kez Beşiktaş kalesine gelen Konya, ikinci golü buldu.
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Futbol ilginç bir oyun. Direkten dönen toplar, kaçan fırsatlar ve kaleci Serkan’ın kurtarışları sonucunda “Maç 2-2 bitecek” derken Kagawa’nın harika golü Beşiktaş’a hak ettiği galibiyeti getirdi.
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KAGAWA VE LJAJIC NEDEN OLMASIN?
Şenol Güneş, Kagawa’yı oyuna alırken Ljajic’i çıkarttı. Net bir şekilde ikisi birlikte oynarsa savunmada sorun yaşarım diye düşünüyor. Beşiktaş zaten savunmada sorun yaşıyor. Dün de kalesinde iki gol gördü. Bundan daha kötü ne olabilir ki? Kanımca Ljajic yerine Quaresma çıkmalıydı.
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HEDEF HÂLÂ BÜYÜK
BEŞİKTAŞ şampiyonluk yarışının uzağında kalmış olsa da önünde hiç de azımsanmayacak bir Şampiyonlar Ligi öneleme turu hedefi var. Bu da ligi ikinci sırada bitirmekten geçiyor. Ucunda 40 milyon Euro olan bir hedeften bahsediyoruz. Beşiktaş camiası teknik adamı, futbolcusu, yönetimi ve taraftarıyla bu hedefe odaklanmalı.
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Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunlardan kurtulması için lig ikinciliği önemli bir çıkış yolu olabilir. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak en az şampiyonluk kadar değerli bir hedef. Özellikle de mevcut koşullarda. Ancak bu hedefin farkında olmayanlar var.
Maçın adamı: Burak.
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Kenan Başaran: Islıklar altında klas ayaklar
ŞENOL Güneş-Beşiktaş ilişkisinin 4. sezon sonunda bitmesinde Aykut Kocaman’ın rolü var. Geçen sezonki kupa maçları Güneş-Orman ilişkisinde kırılma yarattı. Güneş-Kocaman rekabeti nedeniyle kupada gerilimi yükseltti ve Beşiktaş’a faturası şampiyonluk kaybı oldu. Kocaman da geçen sezon boyunca Beşiktaş’ı hiç dilinden düşürmedi, ki birkaç yazımda dillendirmiştim.
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Güneş’in ayarlarıyla oynadı; ama bilinçli ama bilinçsiz! Dün Güneş için Kocaman, Kocaman için de Güneş’ti maçın motivasyon kaynağı. Necip ve Lens tercihi maç öncesi yadırgandı. Ben de artık Muhayer gibi gençleri görmek istiyorum. Umarım Konya maçından sonra Güneş, gençlere ve Kagawa’ya daha çok yer verir, gider ayak...
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BATUHAN’LIK YAPTI!
İLK 45’te önde basan Beşiktaş, Ljajic ve Burak ile iki usta işi gol buldu. Konya, Kocaman’ın geleneksel oyun terbiyesiyle alanı kapatıp, kontra aradı ve beraberliği de böyle buldu. F.Bahçe ve Kayseri maçlarında olduğu gibi dün de Beşiktaş, önde olduğu halde 2. devre düşmeye başladı ve o arada Konya ilk ciddi atağında beraberliği buldu.
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Güneş de son haftalarda olduğu gibi oyuna müdahalede gecikti. Kagawa, girer girmez skor 2-2 oldu, ama neyse ki girmişti! Yine de 58’de Adriano, Burak Yılmaz’a pas vermek yerine ‘Batuhan Karadeniz’lik yapmasa Beşiktaş ecel terleri dökmezdi. Maçın son bölümü büyük bir gelgite sahne oldu. Bu görüntü özellikle Kocaman takımlarının alışık olmadığı bir haldi. Maç iki taraf arasında gitti geldi. Vida’nın ikiye birdeki kritik müdahalesi maçın kırılma anıydı. Kagawa da marifetini konuşturunca Beşiktaş, ıslıklar altında da olsa, klas ayaklarıyla hak ettiği bir galibiyetle ikincilik yarışına son anda tutunabildi... Ve Karius... Bana sonunda, “Futbolcu olmak için aşırı yakışıklı” dedirtmeyi başardı (!)
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BU STATLAR BİZE LÜKS
TÜRKİYE’de 40-50 bin kişilik statlar lükstür! Doldurmanız için ligin son haftasına kadar yarışta olmak zorundasınız. Çünkü bu ülkenin taraftarı futbolseverden ziyade başarıseverdir. İşte dün Vodafone Park’ı gördük; ‘yer yer büyük boşluklar’ vardı.
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GÜNEŞ, KALAN HER MAÇTA ALKIŞLANSIN
BEŞİKTAŞLILAR dün “I love you Guti” diye bağırdı. Bu, Guti’ye olan aşktan ziyade kendilerini terk ettiklerini düşündükleri Şenol Güneş’e bir isyandı. Güneş’in milli takıma gideceğini aylar öncesinden yazdığımızda tepki gördük. Çünkü, “Kovulana kadar Beşiktaş’tan gitmem” diyen Güneş’e inandılar. Güneş, milli takıma gidiş sürecini iletişim anlamında iyi yönetemedi. Tamam. Ama hiçbir şekilde ıslıklanmayı hak etmiyor. Beşiktaş’a rüya gibi 2.5 sezon yaşattı. Kalan her maçta alkışlanmalıdır. Gelecek sezon kalmasının olanağı zaten yoktu. Yönetim “Yeni sözleşme önereceğiz” derken samimi değildi. Bunu da ertesi gün yazmıştım...