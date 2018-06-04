Karar verildi! Talisca'nın yerine o geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İki yıldır kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Anderson Talisca'yla yollarını ayıran Beşiktaş Brezilyalı yıldızın alternatifini Almanya'da buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş, iki yıldır kiralık olarak oynattığı Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanmamış ve Brezilyalı oyuncuyla yollarını ayırmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Siyah Beyazlılar'ın yıldız futbolcudan doğan boşluğu kimle dolduracağı dolduracağı belirsizliğini korurken İtalyan basınından konuyla ilgili bomba bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Toro.it adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre Siyah-Beyazlı yönetim, Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki 10 numarası Aymen Barkok ile yakından ilgileniyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sitenin haberine göre Serie A devlerinden Torino'nun da hedefi olan Fas asıllı Alman oyuncuya Kara Kartal da talip oldu. Haberde Torino'nun oyuncunun transferi için 5 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı kaydedilirken Beşiktaş'ın devreye girmesinin İtalyan ekibinin tüm planlarını alt üst ettiği vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Beşiktaş'ın oyuncuya daha yüksek fiyat verebileceğini belirten site, bu nedenle Siyah Beyazlı ekibin genç yeteneği transfer etmeye daha yakın olduğunu bildirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Eintracht Frankfurt'un alt yaş takımlarında forma giydikten sonra Ekim 2016'da kulüple profesyonel sözleşmeye imza atan Barkok, bu sezon takımıyla 10 maçta forma giydi. Bu maçlarda yalnızca 1 asist kaydedebilen Frankfurt doğumlu futbolcunun piyasa değeri şu an için 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Barkok, 10 numara mevkiinin yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanat pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Yetenekli futbolcu, kariyerinde şimdiye dek Almanya dışında hiçbir ülkede forma giyemedi. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Neymar golle döndü! Hırvatistan ve Brezilya Anfield'ta hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Brezilya maçtan 2-0 galip ayrılırken, goller Neymar ve Firmino'dan geldi. İzlemek için videoya tıklayınız...