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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Nisan 2019 - 00:23,

Karar verildi! İlk 11'de...

Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesi takımların 11'leri şekillendi...

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1/28

Ligin 28. haftası tarihin en çekişmeli rekabetlerinden F.Bahçe-G.Saray maçına sahne olacak.

Ülker Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak maçın hakemi Ali Palabıyık. Ligde farklı hedefler kovalayan iki takımın da puan kaybına tahammülü yok.

2/28

Ligde en kötü sezonunu yaşayan ve 32 puanla 13. sırada yer alan Fenerbahçe, derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde cezalı Mehmet Ekici dışında eksik yok.

3/28

Şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray’da ise cezalı olan Luyindama ve Marcao forma giymeyecek.

Takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

4/28

Muslera

5/28

Mariano

6/28

Donk

7/28

Ahmet Çalık

8/28

Linnes

9/28

Fernando

10/28

Ndiaye

11/28

Feghouli

12/28

Belhanda

13/28

Onyekuru

14/28

Diagne

15/28

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

16/28

Volkan

17/28

Dirar

18/28

Skrtel

19/28

Serdar Aziz

20/28

Hasan Ali

21/28

Mehmet Topal

22/28

Tolgay

23/28

Valbuena

24/28

Moses

25/28

Zajc

26/28

Soldado

27/28

"Diagne hem kahraman hem anti-kahraman olabilir!"

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

28/28

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