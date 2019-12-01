Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Karadeniz'de dev maç: Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Liderlik yarışında puan avantajını korumak isteyen Trabzonspor, Galatasaray karşısında tüm kozlarını kullanmaya hazırlanıyor. Galatasaray karşısında çıktığı son 10 maçtan 6 galibiyetle ayrılan Trabzonspor, kendi evinde mücadele etmenin avantajını kullanarak Sarı Kırmızılı takım karşısından 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinden muhtemel 11'ler ve diğer bilgiler
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Trabzonspor önünden 3 puanla ayrılarak ligin üst sıralarındaki yarıştan kopmak istemeyen Galatasaray, Fatih Terim'in belirleyeceği en iyi 11 ile sahada olacak. Ünal Karaman ile Fatih Terim'in taktik savaşlar vereceği Trabzonspor Galatasaray maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden muhtemel 11'ler ve önemli bilgiler
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yardımcılıkları üstlenecek.
İşte, her iki takımın karşılaşmada yer vermeyi düşündüğü ilk 11'ler...
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TRABZONSPOR VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'LERİ
İşte Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilk 11'de yer vermesi muhtemel oyuncuları;
Süper Lig'de bugün Trabzon'da yapacakları maçla 128. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 45 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 127 karşılaşmanın 58'ini Galatasaray, 42'sini Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 166, Trabzonspor ise 142 kez gol sevinci yaşadı.
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Ligde de Galatasaray önde
Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 11 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 92 karşılaşmanın 41'ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 21 müsabaka berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 119, Trabzonspor ise 105 gol attı. Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1'lik skorla Galatasaray galip geldi.
Son maçlarda Trabzonspor üstün
Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son 10 lig maçında ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 10 lig maçından 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı.
Trabzon'daki lig maçları
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 4 farkla önünde yer alıyor.
Trabzonspor, evindeki 46 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Evindeki son 3 randevuyu kazanan Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 3'ü Medical Park Stadı'nda oynanan maçlardaki 58 golüne, Galatasaray 56 golle karşılık verdi.
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Farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise geçen sezonun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
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Son 13 maçta beraberlik yok
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde son 13 maçta beraberlik yaşanmadı.
İki takım arasında berabere biten son maç 2012-2013 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynandı. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 23 Aralık 2012 tarihinde yapılan ve golsüz biten lig maçının ardından rekabette beraberliğe rastlanmadı. Bu maçın ardından tamamı ligde oynanan 13 müsabakadan 7'sini Galatasaray, 6'sını Trabzonspor kazandı.