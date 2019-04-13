YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Â Kocaeli'nin DarÄ±ca ilÃ§esindeki Faruk YalÃ§Ä±n Hayvanat BahÃ§esi'nde bulunan, TÃ¼rkiye'nin en yaÅŸlÄ± kaplumbaÄŸasÄ± olarak bilinen "Tuki", 99 yaÅŸÄ±na girdi.
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Nesli tÃ¼kenme tehlikesi altÄ±ndaki tÃ¼rlerden olan ve 99 yaÅŸÄ±na giren dev Aldabra kaplumbaÄŸasÄ± "Tuki" iÃ§in doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ve derbi tahmini etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.Â
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Spor Toto SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda yarÄ±n yapÄ±lacak FenerbahÃ§e-Galatasaray derbisine iliÅŸkin tahmini merak edilen Tuki'nin kafesine sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ± ve sarÄ±-lacivert renkte futbol toplarÄ± konuldu. Daha Ã¶nce aynÄ± yÃ¶ntemle DÃ¼nya KupasÄ± finali de dahil 5 derbinin galibini doÄŸru tahmin eden Tuki, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibin renklerini barÄ±ndÄ±ran topa yÃ¶neldi.Â
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Daha sonra Tuki'nin 20 yÄ±ldÄ±r bakÄ±cÄ±sÄ± NeÅŸat AydÄ±n, meyve ve sebzelerden oluÅŸan doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hediyesini verdi.Â
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Hayvanat bahÃ§esinin Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Simge Ã‡elik Atasoy, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avrupa Hayvanat BahÃ§eleri ve Akvaryumlar BirliÄŸi (EAZA) Ã¼yesi olan Faruk YalÃ§Ä±n Hayvanat BahÃ§esi ve Botanik ParkÄ±'nda, koruma altÄ±nda bulunan 250 hayvan tÃ¼rÃ¼nden 62'sinin neslinin tehlike altÄ±nda olduÄŸunu belirtti.Â
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Atasoy, 1920 doÄŸumlu TÃ¼rkiye'nin en yaÅŸlÄ± kaplumbaÄŸasÄ± Tuki'nin de nesli tÃ¼kenme tehlikesi altÄ±nda bulunan tÃ¼rler arasÄ±nda olduÄŸunu vurguladÄ±.Â
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- "Galatasaray'Ä± seÃ§ti ve Ã§ok mutluyum"Â
Atasoy, Tuki iÃ§in dÃ¼zenledikleri doÄŸum gÃ¼nÃ¼ ve derbi tahmini etkinliÄŸiyle ziyaretÃ§ilere, dev Aldabra neslini tehlikeye sokan etkenler konusunda farkÄ±ndalÄ±k yaratmayÄ± hedeflediklerine iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â
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"Hem Tuki'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ hem de bizim yÄ±llardÄ±r sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir geleneÄŸimiz var, derbi Ã¶ncesi bir tahminde bulunuyor. FenerbahÃ§e-Galatasaray derbisi Ã¶ncesi bir tahminde bulunmasÄ±nÄ± istiyorduk, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne denk geldi. Tahminini Galatasaray'dan yana kullandÄ±, bazÄ± arkadaÅŸlar mutlu bazÄ±larÄ± bu durumdan mutsuz ama 5 yÄ±ldÄ±r tutturdu, bu sene de tutturacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz."Â
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Hayvanat bahÃ§esi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Sedat ÅžÄ±k da bugÃ¼n izinli olduÄŸunu ancak Tuki'nin tahminini merak ettiÄŸi iÃ§in hayvanat bahÃ§esine geldiÄŸini kaydetti. ÅžÄ±k, Galatasaray taraftarÄ± olduÄŸunu, Tuki'nin tahmininden mutluluk duyduÄŸunu ifade etti.Â