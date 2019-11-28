Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kanseri yendi, Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak! Max Taylor...
Manchester doğumlu bir çocuğun hayali elbette Manchester United formasıyla sahne almak... Max Taylor da onlardan biri amansız hastalık yakasına yapışınca bu rüyası biraz ertelenmek zorunda kalmıştı.
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Testis kanserine yakalanan Taylor, tedavi süreci ve kemoterapi seanslarında mekik dokurken aklına, bir gün kırmızı formayla Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacağı gelmezdi...
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1 yıllık tedavi süreci sonrası sağlığına geçtiğimiz aylarda yeniden kavuştu ve rezerv takımla maça çıktı.
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Bu akşam da Kazakistan'da, Astana ile oynanacak maçla profesyonel kariyerine başlamayı umuyor.
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"Başımdan geçen bunca şeyden sonra bu noktaya geleceğimi asla hayal edemezdim..." diyen Taylor, "Herkese sanırım şu mesajı veriyorum: Böyle bir travma yaşasanız bile hayata tutunabilir ve benim yaptığımdan fazlasını bile yapabilirsiniz." açıklamasında bulundu.
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Manchester United, Kazakistan deplasmanına genç ağırlıklı bir kadro ile gitti ve Dishon Bernard (19), Ethan Laird (18) ile Dylan Levitt (19) gibi isimlerin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
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İngiliz basınında çıkan haberlere göre Max Taylor ise ikinci yarıda sahne alacak.
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Takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Max'in durumuyla ilgili şunları söyledi:
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"Takımın başına ilk geldiğimde onunla tanıştım ve yeniden maç kondisyonu yakalamak için verdiği çabayı gördüm. Çoğu kişi böyle bir durumda geri gelmeye cesaret edemez ama onun yaptığı şey, bu hastalıkla savaşanlara ilham kaynağı olmuştur..."
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"Hayatında korkuları elbette olmuştur ama yeşil sahada korkuya yer yok, fantastik bir hikaye!"