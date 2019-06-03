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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Dış Haberler
03 Haziran 2019 - 14:10,

Kahreden veda! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Sevilla'da zirveye çıkan, Arsenal'in 2003-04'teki "Yenilmezler" kadrosunda da yer alan Jose Antonio Reyes, 1 Haziran'da araba kazası geçirip hayata veda etmişti.

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İspanyol futbolcu bugün Sevilla'nın Utrera kasabasında düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

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Reyes'in cenaze törenine binlerce seveni katılırken, tabutu omuzlar üstünde kasaba sokaklarında dolaştırıldıktan sonra, Santa Maria de Mesa Kilisesi'ne getirildi.

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Reyes'in babası Francisco Reyes, oğlunun cenazesi kaldırılırken güçlükle ayakta durdu. Baba Reyes yanındakiler tarafından zor sakinleştirildi.

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35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes'in tabutunun üstüne Utrera ve Sevilla Futbol Takımı'nın bayrakları örtüldü.

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Kilisede, tabutunun üzerinde, eşi ve çocukları tarafından bırakılan "Seni Seviyorum Baba" yazılı fotoğraf yürekleri dağladı!

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Sevilla ve Arsenal dışında Real Madrid, Benfica ve Espanyol gibi önemli kulüplerde de forma giyen Reyes için dün de Sevilla Kulübü tarafından veda töreni düzenlenmişti.

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Reyes'in cenazesi Sevilla'nın stadı Ramon Sanchez Pizjuan'a getirildi.

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Törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Madrid efsaneleri Raul Gonzalez ve Emilio Butragueno ile Sevilla Futbol Direktörü Monchi katıldı.

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Monchi'nin törende gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Jose Antonio Reyes son olarak İspanya 2. Ligi takımlarından Extremadura'da boy gösteriyordu.

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Reyes'in adı geçmiş yıllarda transferde bir çok kez Türk takımlarıyla anılmıştı.

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