Kahreden hatalar! Taraftar çıldırdı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe liderlik için gittiği Alanya deplasmanından ummadığı bir sonuçla ayrıldı.
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Lige bu sezon iyi bir başlangıç yapan sarı lacivertliler Alanya karşısında da golü bulan taraf oldu.
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39. dakikada Max Kruse'nin asistinde Tolga Ciğerci Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçirdi.
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Bu dakikadan sonra ise sarı laciverlilerin üst üste yaptığı büyük hataları Alanyaspor affetmedi.
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İlk hata 45+3'te kaleci Altay Bayındır'dan geldi.
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Junior Fernandes'in sol kanattan kullandığı uzun taç atışında, kaleci Altay Bayındır, takım arkadaşı Zanka ile anlaşamayınca topu kontrol edemedi. Boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti :1-1
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46. dakikada ise Jailson 46. dakikada kaleci Altay Bayındırın kısa kullandığı kale vuruşunda topla buluşan Jailson'un uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Bakasetas'a çarparak ceza sahası içindeki Cisse'nin önünde kaldı. Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu.
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Karşılaşmada Fenerbahçe'ye pahalıya patlayan 3. hata ise sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan'dan geldi.
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62. dakikada defanstan topu çıkarmaya çalışan Ozan Tufan, Ceyhun Gülselam'ın baskısıyla topu kaybetti. Boşta kalan topu alarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Junior Fernandes, kaleci Altay Bayındır ile karşı karşı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
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Üst üste gelen hatalar teknik direktör Ersun Yanal'ı da çıldırttı.
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Oyuncuların yaptığı basit hatalarla morali bozulan Ersun Yanal saha kenarında sıkıntılı anlar yaşadı.
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Bu arada sezona Erol Bulut yönetiminde başlayan Aytemiz Alanyaspor 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini korudu.
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Erol Bulut'un öğrencileri Fenerbahçe'nin 8 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi.
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Geçen sezon ligin 28. haftasında yine Alanyaspor deplasmanında kaybeden Ersun Yanal'ın takımı, 8 maçlık kaybetmeme serisini yine Alanya maçında noktalamak zorunda kaldı.
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Papiss Cisse şov yaptı
Alanyaspor'un 34 yaşındaki Senegalli golcüsü Papiss Cisse Fenerbahçe karşısında maçın adamı oldu.
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Fenerbahçe karşısında iki gol bulan tecrübeli forvet ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.
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Bu arada Fenerbahçe taraftarlar hata yapan futbolcular ile teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihlerine de sosyal medyadan tepki gösterdiler.