Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Koray DURKAL / Spor Arena | Foto: Reuters, AFP, AP
01 Mart 2019 - 10:02,
Kahreden haber! Sala son dakika değişikliğiyle...
Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala herkesi yasa boğmuştu.
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Uzun çalışmalar sonucu Emiliano Sala'nın cansız bedenine ulaşılmış ve Arjantin'de cenaze töreni düzenlenmişti. Sala'nın uçak kazası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Emiliano Sala’nın menejeri ve uçuşu organize eden Willie McKay, önemli açıklamalarda bulundu.
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Emiliano Sala’nın menajerine göre Cardiff City bu transferde oyuncusunu yalnız bıraktı.
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Transferden sonra oyuncunun tüm seyahatini düzenlemesi gerekirken, Sala’yı bir otel odasında yalnız bıraktı ve seyahati detaylarına kadar kendileri organize etti.
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Emiliano Sala’nın menejeri ve uçuşu organize eden Willie McKay, soruşturmaya yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öncelikle yakından tanıdığı bir pilot olan David Henderson’u aradığını söyleyen McKay, “David Henderson uçuşu sağlamak için gerekli tüm lisanslara sahipti. Ancak haberim olmadan bir son dakika değişikliği yapıldı ve Henderson’un yerine uçağın kontrolü pilot David Ibbotson’a bırakıldı” dedi.
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Henderson, David Ibbotson’un Nantes’taki otel ücretlerini kendi kredi kartıyla ödedi.
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İkinci düşüncede uçağın pilotunun uçuşu gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olmamasıydı. Pilot Amerikan kanunlarına tabiydi ancak İngiliz kanunlarına göre ticari uçuş yapması yasaktı. Yasadaki ‘gönüllü uçuş’ boşluğundan yararlandığı düşünülen pilotun bu sayede uçuşlar yaptığı iddia ediliyor.
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Burada pilot yakıt ve diğer giderleri talep edebiliyor ancak üstü bir talep yoksa uçuş ticari olarak kabul edilmiyor.
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Uçağın enkazından yeni fotoğraflar yayınlandı Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın 21 Ocak’ta Birleşik Krallık’a giderken Manş Denizi’ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson’un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu.
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Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi incelemesini tamamladı.
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Sala’yı 21 Ocak’ta Fransa’nın Nantes kentinden Birleşik Krallık’ta yer alan Galler’in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi’ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.
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Buna göre düşüşten 15 dakika önce Ibbotson’ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ortaya çıktı.
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Bununla birlikte kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400’e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.
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Araştırmalar Ibbotson’ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala’nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu.Ibbotson’ın cesedi ise henüz bulunamadı
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Cenaze töreni sonrası Sala'nın kuzeni Martin Gatti, Arjantinli futbolcunun öldürülmüş olabileceğini iddia etti.
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Yerel bir televizyon kanalına konuşan Gatti, olayın bir kaza olmadığını ifade ederek, "Bu bir kaza değil, Emiliano öldürülmüş olabilir. Ailesi de aynı şekilde hissediyor. Tutarsızlıklar var." dedi.
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Nantes Kulübü, Sala'nın en güzel anlarından oluşan bir video kliple Arjantinli yıldızına veda etmişti... (VİDEO)