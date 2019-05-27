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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27 Mayıs 2019 - 10:40,

Kahraman olacaktı, kabusu yaşadı! Salih Uçan...

İtalya Türk futbolcu Salih Uçan'ı konuşuyor...

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Sezon başında Fenerbahçe'den 1 milyon euroya Serie A ekibi Empoli'ye transfer olan Salih Uçan geceye damga vuran isim oldu.

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Serie A'nın 38. ve son hafta maçında Empoli, Inter ile karşı karşıya geldi.

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Salih Uçan maçın son dakikasında girdiği gol pozisyonuyla hem kendi takımı Empoli'nin hem de Inter'in kaderine etki etti.

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Kritik maçta Inter 51. dakikada Keita Balde'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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Empoli 76'da Salih Uçan'ın asistinde Hamed Junior Traore'nin attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

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81'de Radja Nainggolan Inter'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

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Maçın 90. dakikasında ise Salih Uçan ceza sahasında nefis hareketler sonucu girdiği pozisyonunda 6 pasta çok uygun durumda topu filelere göndermeyi başaramadı.

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Eğer bu vuruş ağlarla buluşsaydı Empoli ligde kalacak, Salih Uçan ise takımını ligde tutan isim olarak kahraman olacaktı.

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Inter'de Mauro Icardi 61. dakikada penaltı ataşında faydalanamadı.

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Karşılaşmayı Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda da Nara da tribünden takip etti.

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Inter ise bu galibiyetle Milan'ın bir puan önünde Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde etti.

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Salih Uçan maçın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşadı.

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Inter'in golcü futbolcusu Mauro Icardi...

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