Olay sözler! Kâğıda sığmayan adam...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yazarlarımızdan Uğur Meleke ve Rüştü Reçber değerlendirmelerde bulundu.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
1 / 8
İşte yazarlarımızın kaleme aldıkları yazıları:
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
2 / 8
RÜŞTÜ REÇBER
BU İŞTE BİR YANLIŞ VAR
Hatırladığım kadarıyla ligde hiçbir dönem iç saha ile dış saha arasındaki puan dengesi bu kadar yakın olmamıştı. Bu maça kadar şampiyonluğa oynayan bir takım deplasmanda daha fazla puan topluyorsa bu işte bir yanlış var demektir. Tabii ki Kadıköy’e gelen rakipler kapanacaklar ve senin hücum organizasyonlarına karşı önlem alacaklar. Fenerbahçe’de bu sezon çok sık yaşanan iç sahada oyunu çözme problemi dün de vardı. Evet, bazı maçlarda etkili başlayıp sonuca gitti ama bazılarında da beklentilerin altında kaldı. Dün akşam da boşa geçen bir ilk yarı izledik. Oyun olarak, hafta içinde sıkıntılar yaşamış, ligde kalma adına rahatlamış bir durumda olan Bursaspor’a karşı bile etkili olamamak başlı başına düşünülmesi gereken bir noktadır. Dirençli olmak, agresif olmak ve rakibin oyunu bozmak Bursa’nın maçta ki en büyük stratejisiydi ve bunda ilk yarı çok başarılı oldular.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
3 / 8
VALBUENA GİRİNCE
Fenerbahçe ikinci yarıya, alışkanlık haline gelen Valbuena değişikliği ile başladı ve beklendiği üzere tempo arttı. Sarı lacivertliler baskı kurup oyunun kontrolünü ele geçirdi. ‘Fenerbahçe golü attı, atacak’ derken, Bursasporlu Furkan’ın harika golü geldi. Arkasından Aykut hoca ikili santrfora döndü. Bu arada orta sahalar çabuk geçilir oldu. Maç öyle bir hale geldi ki, iki ekip de gol atabilecek durumdaydı. Fenerbahçe açısından 10 yıldır katılamadığı Şampiyonlar Ligi için ipleri eline alabileceği bir maçtı. Bunun için ikinci yarı ellerinden geleni yaptılar. Gol pozisyonları da yakaladılar. Bunların birçoğunda Bursaspor defansı ve kaleci Harun gole izin vermese de, Fernandao ile aradıkları gole ulaştılar. Fenerbahçe’nin iç sahadaki futbolu dün ikinci yarıda olduğu gibi heyecan verici olmalı. Tabii bu düşüncem artık yeni sezona kaldı dersem de yanlış olmaz.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
4 / 8
MAÇIN ADAMI
FURKAN
Fenerbahçe’nin güçlü orta saha oyuncularıyla mükemmel mücadele etti. Bursaspor’un ataklarını başlattı ve harika bir gol attı.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
5 / 8
UĞUR MELEKE
Kâğıda sığmayan adam
Mustafa Er’in Bursaspor’u büyük takımların karşılaşmak isteyeceği türden bir ekip. Malatya ya da Sivas gibi orta sahayı bolca defansifle kurup şeklini hiç bozmadan direnen tarzda bir takım değiller. Hep topu istiyorlar, top onlardaysa tehditkarlar, değilse avantaj rakiplerinde. Çünkü topsuz oyunda harika bir şema takımı değiller, boşluk veriyorlar. Mustafa Er göreve geldikten sonra yaptığı en önemli hamle, orta sahaya Furkan takviyesi. Furkan Soyalp, Türkiye Kupası’ndaki performanslarıyla dikkat çekip lig 11’ine girmiş yetenekli bir genç. Gerçekten de top Bursa’dayken fark yaratıyor, ama basit oynamaması, sıkça “en iyiyi yapma” arzusu, ona top kaybı olarak geri dönüyor. Dün Bursaspor’un hem topu en iyi kullanan, hem de en çok kaybeden oyuncusu olması sürpriz değil. Dün kariyer maçını oynadı, 70’te de güzel oyununa yakışır şekilde süper bir gol attı genç adam...
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Sanırım sadece Furkan Soyalp üzerinden bile Mustafa Er’le Aykut Kocaman’ın farkını açıklayabilirsiniz: Fenerbahçe’de Mehmet-Souza’nın oynadığı yerde görev yapıyor Furkan. Ve Aykut Kocaman’ın asla benimseyeceği türden bir oyuncu değil. Çünkü deniyor, risk alıyor, doğal olarak da hata yapıyor. Ama Paul Le Guen ve Mustafa Er, ona hata yapabilme kredisi tanıdıkları için bu noktaya geldi, yeteneğini sergileyebilecek cesareti kazandı. Fenerbahçe’deyse Souza-Mehmet Topal’dan birinin yerine Mehmet Ekici’nin oynamasını aklınızdan bile geçiremiyorsunuz. Yetenekli futbolcu kullanmak, risk almak, hata yapmak Fenerbahçe’de günah gibi! Her şey kâğıda uygun olmalı, kimse yazılanın aksine bir şey denememeli. Deneyecek gibiyseniz, Mehmet Ekici’nin, Valbuena’nın kaderini yaşarsınız Fenerbahçe’de. Ama siz ne kadar sistem adamlarına âşık olsanız da, yine neticeyi yetenekliler belirliyor. Valbuena yine 46’da girdi, yine iki gol de dahil, Fenerbahçe’nin ikinci devredeki bütün aksiyonlarında onun imzası var. Belki Aykut Kocaman’ın taktik kağıtlarına sığmıyor, ama Titi kararıyla beraber maçın kaderini belirleyen iki unsurdan biri oldu yine Valbuena.
Foto: AJANSLAR, HÜRRİYET
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Maçın adamı: Mathieu Valbuena
Duygusal bir adam. Küsmeye müsait bir karakteri var. Ama futbolu o kadar çok seviyor ki. Meşin yuvarlağa aşkını oynadığı her bir dakikada ortaya koyuyor. Dün de öyle yaptı.