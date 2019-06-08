Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kadıköy'e yıldız yağacak! Fenerbahçe... | Transfer haberleri...
Fenerbahçe, transferde bombaları patlatmaya hazır. Yönetim, şampiyonluk kadrosu kurmak için imkanları seferber etti.
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Bu yaz Kadıköy’de yıldız yağmuru olacak.
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Recep Niyaz yuvaya dönüyor
Altyapının gözbebeğiydi, henüz 16 yaşında A takıma yükseldi. Ancak yeteri kadar şans bulamadı, oynadığı az sayıdaki maçta beklentileri karşılayamadı. Birçok takıma kiralandı, 2015’te yuvadan ayrıldı. Bu sezon Denizlispor’un Süper Lig’e dönmesinde büyük pay sahibi olan Recep Niyaz, Fenerbahçe’nin sürpriz transferi olacak. Ersun Yanal’ın, “Bizim için önemli bir joker olur” dediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için Ali Koç bizzat devreye girecek.
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Ben Arfa işi bitti
Damien Comolli, “Ben Arfa’yı 14 yaşından beri tanıyorum. Çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum” sözleriyle transferin sinyalini vermişti. Zajc’ın satılma ihtimalinin yükselmesinin ardından, Fransız yıldızla temas kuruldu. Comolli’nin yakından tanıdığı Ben Arfa’yı ikna etmesi zor olmadı. Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
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İrfan Can geliyor
Emre Belözoğlu, 4 yıl aranın ardından 39 yaşında Fenerbahçe’ye dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli yıldız, yalnız da gelmiyor. Yönetim, Emre’nin, “Mutlaka alalım” dediği İrfan Can Kahveci ile el sıkıştı. Başakşehir ile süren sıkı pazarlıklarda da sona gelindiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Turuncu-Lacivertliler’den oyuncu satışı için süre istedi. Satılması gündemde olan Eljif Elmas, Zajc, Hasan Ali Kaldırım gibi isimlerden gelecek paranın ardından İrfan bitecek.
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Yerry Mina bu kez oldu
Fenerbahçe, Yerry Mina’yı geçtiğimiz sezon Barcelona’dan kiralamaya çok yakındı. Ancak Kolombiyalı yıldızın Dünya Kupası performansı sonrası talipleri arttı, Barça oyuncuyu kiralamak yerine 30 milyon Euro gibi bir rakama Everton’a sattı.
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Ancak İngiliz ekibine uyum sağlayamayan ve umduğunu bulamayan Mina ayrılık kararı aldı. Copa America öncesi bu kez elini çabuk tutan Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için taraflarla anlaşmaya vardı.