Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kadıköy'de yer yerinden oynayacak! Derbiden sonra Ali Koç...
Hürriyet Gazetesi yazarları ve Spor Arena yorumcuları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini flaş sözlerle değerlendirdi...
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maçın skorunu veren yorumcularımız, derbinin adamını da açıklarken, kazanacak ekibi ve maç sonunda oluşacak atmosferi de de açıkladı... İşte, Fenerbahçe'nin sezon sonundaki kongre yarışında Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Ali Koç konusuna ve detayına da giren Spor Arena yorumcularının bu konuyla ilgili analizleri flaş derbi tahminleri...
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KENAN BAŞARAN - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Aykut Kocaman gider mi? - Fenerbahçe yenilirse hem 19 yıllık yenilmezlik serisi bitecek hem de 8 hafta kala liderin 9 puan gerisine düşecek. Üstelik önünde iki rakip daha olacak. Osmanlı maçından sonra bile sarsılan Kocaman’ın bu tablo karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranması mümkün değil. En kötü ihtimalle ‘sezon sonu bırakmak’ üzere ancak yola devam eder. Kadıköy'deki galibiyet, sarı kırmızılılara şampiyonluğu getirir mi? - Kadıköy’de beraberlik bile Galatasaray’ı havaya sokar. Galibiyet halindeyse Florya’da ‘Şampi’ lafları dolaşmaya başlar. Yine de Beşiktaş da Başakşehir’i yenerse ligi finali Galatasaray-Beşiktaş maçı olur.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maçın adamı kim olur? - Maçın psikilojisini sahada Volkan Demirel, saha kenarında Hasan Şaş etkiler. İkisi de hocaları tarafından ikaz edilmezse bu ikili tansiyonun yükseldiği anlarda başrole çıkar.Bülent Yıldırım bu maçı yönetmeyi haketti mi? - Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus ile birlikte en gözde hakemlerden biriydi. Sahip olduğu donanımlar onun Çakır’ın sahip olduğu kariyere sahip olmasını gerektiriyor. Ancak büyük düşüşler yaşadı. Ancak bu sezon formunu yeniden yakaladı. Derbi kaç kaç biter? - Fatih Terim, 2012’de şampiyonluk kupasını kaldırmasını sağlayan ‘beraberlik modu’yla oynayacaktır. Ancak ben maçın en etkili oyuncusunun tribün olacağını düşünüyorum. Sahayı hiç olmadığı kadar etkileyecektir tribün. Gelenek 20. Yıla sarkacak. Yani Fenerbahçe kazanır. Skor tahminim 3-1.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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UĞUR MELEKE - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Aykut Kocaman gider mi? - Aziz Yıldırım, 2001-2002'de Mustafa Denizli'yle yolları ayırdığından beri bildiğim kadarıyla sezon içinde böyle kararlar almıyor. Pereira kararını da sezon başı kabul ediyorum. Ama şu da bir gerçek: Fenerbahçe yenilirse Aykut Kocaman'ın taraftar gözünde inandırıcılığı kalmaz, bu oynattığı sıkıcı ama kompakt oyun anlayışının tek tutarlı tarafı büyük takımlara karşı iş yapabiliyor oluşuydu. Ligde Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'a da yenilirse zaten sporseverle gönül bağı kopar. Mart'ta ayrılmasa bile Mayıs'ta otomatikman görevi biter bence.Kadıköy'deki galibiyet, sarı kırmızılılara şampiyonluğu getirir mi? - Şampiyonluk yarışı sadece Fenerbahçe ile Galatasaray arasında olmadığı için, düğümün de bu müsabakayla çözülmesi mümkün değil bence. Eğer Fenerbahçe kaybederse şampiyonluk yarışı artık 4 aday yerine 3 adaylı olarak sürebilir. Ama düğümün çözülmesi için bence çok erken.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maçın adamı kim olur? - Maçın kaderini orta sahalar belirleyecek gibi. Fenerbahçe bence aynen Başakşehir'e karşı yaptığı gibi maça tutkulu bir önde baskı ile start verecek. O noktada Mehmet-Souza başarılı olurlarsa maç onların maçına dönüşebilir. Ama Galatasaray orta sahası bu baskıdan çıkar ve vitesi eline geçirirse, aynı avantaj da onlarda olacaktır. Kanaatimce Donk-Selçuk'la başlarlarsa işleri zor. Fernando muhakkak başlamalı. Maçın adamı adayları da Souza ve Fernando sanki.Bülent Yıldırım bu maçı yönetmeyi haketti mi? - Derbilerde oyuncular hakemi etki altına alma konusunda ekstra çaba gösterebiliyorlar. Bu noktada derbi tecrübesi olan deneyimli hakemleri etki altına almaları daha zor elbette. Çakır, Aydınus ve Yıldırım bu anlamda öne çıkan isimler. Doğal bir atama bence. Derbi kaç kaç biter? – Kontrollü oyun olur, düşük skorlu beraberlikle biter.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HAKAN ÜNSAL - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Aykut Kocaman gider mi? Onunla da kalmayabilir. Aziz Yıldırım’a kadar da uzanır bu iş. Çünkü, Ali Koç’a karşı zaten büyük bir ilgi, alaka var. Olası bir Galatasaray yenilgisiyle bu iş infiale kadar gidebilir. Galatasaray Kadıköy’den zaferle çıkarsa, derbi sonrası Ali Koç’un başkanlık ihtimali çok ama çok yükselir.Kadıköy'deki galibiyet, sarı kırmızılılara şampiyonluğu getirir mi? - Getirmez. Ama en azından içerideki maçlardaki fikstür avantajıyla ilgili daha da iddialı konuma gelirler. Çünkü deplasmanda sıkıntılı bu takım. Fenerbahçe’yi yenip dönerse başka yere gider olay.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maçın adamı kim olur? - Kim olurdan ziyade bir oyuncu var ki artık kendini affettirmeli, kendini göstermeli. O isim de Belhanda.Bülent Yıldırım bu maçı yönetmeyi haketti mi? – Derbinin hakemi kimse o derbiyi hak etmiştir.Derbi kaç kaç biter? – Galatasaray öne geçerse zor yenilir. Yenik duruma düşerse de zor çevirir. Gollü beraberlik bekliyorum.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RÜŞTÜ REÇBER - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Aykut Kocaman gider mi? Gitmez. Şu an camia tarafından benimsenen ve saygı duyulan, inanılan bir isim. Dolayısıyla kadro yapısı göz önüne alınırsa böyle kötü bir neticede Aykut Kocaman'ın hele hele bu süreçte bırkakıp gideceğini hiç düşünmüyorum. Yönetimin tasarrufuna bir şey diyemem.Kadıköy'deki galibiyet, sarı kırmızılılara şampiyonluğu getirir mi? - Daha getirmez. Daha çok hafta var. Ama hem moral anlamında hem de puan anlamında çok büyük bir avantaj olacak. Ve rakiplerine de biraz gözdağı vermiş olacak.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maçın adamı kim olur? - Maçın adamından ziyade teknik adamların ortaya koyacağı taktiksel anlayış ön plana çıkacak. Galip gelen takımın hocası bu anlamda kazanmış olur.Bülent Yıldırım bu maçı yönetmeyi haketti mi? - Bülent hoca ligimizin deneyimli, tecrübeli bir hakemi. Böyle stres seviyesi, baskı seviyesi yüksek çok maç yönetmiştir. Elinde gelenin en iyisini yapacağı inancındayım. Hakedip. haketmediğini sorgulamak da bize düşmez.Derbi kaç kaç biter? - Beraberlik yüksek ihtimal. Ama derbilerde kazanma isteğini sahaya yansıtan takım favoridir. Benim favorim Fenerbahçe.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AHMET ERCANLAR - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Aykut Kocaman gider mi? - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilmez. Olur da yenilirse de Aykut Kocaman gitmez. Fenerbahçe'de uzun yıllardır sezon ortasında teknik direktör değiştirmemek gibi bir gelenek var. Bu nedenle Kocaman kaybedilmesi halinde bile görevini sürdürür. Kadıköy'deki galibiyet, sarı kırmızılılara şampiyonluğu getirir mi? - Bence bu maçın kazananı şampiyonluğun en büyük adayı olur. Özellikle Fenerbahçe'nin fikstürü çok daha kolay. Şampiyonluk için yolu açılır. Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray ile maçları biter. Daha rakipleri birbirleri ile oynayacaklar. Galatasaray için ise daha yol uzun.Maçın adamı kim olur? - Maçın adamı Volkan Demirel olur. Derbilerde bir Volkan Demirel gibi patlıyor. Daha Kadıköy'de derbi mağlubiyeti yok. 16 yıllık Fenerbahçe kariyerinde tek mağlubiyet bile almamış. Bu çok önemli bir başarı. Bu maçta da Volkan Demirel büyük bir koz. Bülent Yıldırım bu maçı yönetmeyi haketti mi? - Bülent Yıldırım hakemliği sezon sonunda bırakıyor. MHK ona bırakmadan önce böyle bir jest yapmış. Aslında bu futbolumuzun da özeti gibi. Vefa güzel ama futbol artık bir endüstri. Bu maçtaki en küçük bir hakem hatası haftalarca konuşulacak. Bu nedenle atamayı liyakate göre değil hatır gönüle göre yapılmış olarak görüyorum. Derbi kaç kaç biter? - Fenerbahçe derbiyi kazanır. Skor veremiyorum ama kazanacağını hissediyorum.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALİ NACİ KÜÇÜK - Fenerbahçe, Galatasaray'a yenilirse Aykut Kocaman gider mi? - Hafta başında yayınlanan Hürriyet'teki Spor Konseyi'nin başlığı "Terim kazanırsa Kocaman bırakır"dı. Yüzde 100 bu başlığa katılıyorum. 2011-12 sezonunda Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldıran Fatih Terim, 19 yıllık galibiyet hasretini de bitirirse bu Kocaman için yıkım olur. Mağlubiyet halinde Fenerbahçe sadece şampiyonluğa havlu atmaz! Fenerbahçe yenilirse domino gibi dağılır. Yıllardır taraftarının dilinde futbolda en önde saydığı başarıyı da elinden kaybeder. Hatta Aziz Yıldırım'ın Mayıs ayındaki kongrede seçilme ihtimali dahi azalır! Fenerbahçe kaybederse, Ali Koç kazanır!..Kadıköy'deki galibiyet, sarı kırmızılılara şampiyonluğu getirir mi? - Şampiyonluğu getirmese de en avantajlı konumda olmasını sağlar. Galatasaray, Kadıköy'den 3 puanla ayrılırsa işin peşini bırakmaz! Kalan fikstürdeki en önemli deplasmandan galibiyet almak Galatasaray'ı hedefe koşar adım götürür ve sezonun geride kalanına pozitif yön verir.
SPOR ARENA ÖZEL / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Maçın adamı kim olur? - Galatasaray adına maçın adamı Muslera ve Gomis... Kısaca tutan ve atan işini yaparsa Galatasaray zaferle çıkar.Bülent Yıldırım bu maçı yönetmeyi haketti mi? - Büyük maçların altından kalkmayı bilen bir hakem. 2011-12 sezonunda Aykut Kocaman'lı Fenerbahçe ve Fatih Terim'li Galatasaray'ın karşılaştığı ve sarı kırmızılı takımın Kadıköy'de şampiyon olduğu maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti.Derbi kaç kaç biter? - Futbol olarak, tabloda puan üstünlüğü olarak, takım psikolojisi olarak iyi olan taraf kesinlikle Galatasaray. Ancak Fenerbahçe yıllardır tüm sezon Kadıköy'deki Galatasaray maçlarını bekler ve çıkışa geçer. Galatasaray'ın önce bu psikoloji ile baş etmesi önemli... Fenerbahçe'de hocası, oyuncusu, yönetimi hatta taraftarı istim üzerinde... Galatasaray ilk yarıda gol yemezse galibiyete uzanır. Galatasaray ilk golü atarsa 2-1 kazanır.