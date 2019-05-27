Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kadıköy'de şok protesto! Ersun Yanal tepki gösterdi...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe'de büyük gerilim yaşandı...
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İşte detaylar...
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Volkan Demirel 7 hafta sonra ilk 11'de
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Süper Lig'de 7 maç sonra forma giydi. Son olarak 25. haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kaleye geçen Volkan, Harun Tekin'in sarı kart cezalısı olmasıyla Antalyaspor karşısında kaleyi devraldı.
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Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Volkan Demirel'le yeni kontrat imzalanmazsa, tecrübeli futbolcunun Antalyaspor karşılaşması son maçı olacak.
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Valbuena, veda etti
Fenerbahçe'den ayrılacağını açıklayan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli taraftarlara veda etti.
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Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Valbuena, karşılaşma öncesi sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı.
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Taraftarın büyük alkışını alan Valbuena, kendisine gösterilen sevgiye aynı şekilde karşılık verdi.
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Emre Belözoğlu tezahüratları
Sarı-lacivertli taraftarlar, gelecek sezon Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Emre Belözoğlu için tezahüratlar yaptı.
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Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan ve tekrar takıma dönmesi beklenen Emre lehine uzun süre bağırdı.
Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine de tezahüratlarda bulundu.
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Neustaedter'den de veda
Sözleşmesi ay sonunda bitecek Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustaedter de sosyal medya hesabından sarı-lacivertli formayla son maçına çıktığını açıkladı.
Antalyaspor karşısında yedekler arasında yer alan Neustaedter, sosyal medya hesabında formasını paylaşarak "Son gün" mesajını yazdı.
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Yusuf Mert Tunç'un ilk heyecanı
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Yusuf Mert Tunç, kariyerinde ilk kez profesyonel bir maçta kadroya girdi.
21 Yaş Altı Ligi'nde attığı 22 golle "Gol Kralı" olan Yusuf Mert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk kez A takım kadrosuna dahil edildi.
Yusuf Mert'in yanı sıra genç oyuncular Berke Özer, Oğuz Kağan Güçtekin ve Abdulcebrail Akbulut da kadroya girdi.
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Tribünler dolmadı
Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor maçına ilgi göstermedi. Sezonun son maçında tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kaldı. Antalyaspor'u destekleyen 30 kadar taraftar da deplasman tribünündeki yerini aldı.
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Fenerbahçe averajı kurtardı
Antalyaspor karşısında sahasında 3-1 kazanarak puanını 46 yapan Fenerbahçe, ligi 0 averajla tamamlayarak, Süper Lig tarihinde eksi averaj durumu yaşamayan tek takım olma unvanını korudu.
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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılırken puanını 46’ya yükseltmeyi başardı. Karşılaşma öncesinde -2 averajı bulunan sarı-lacivertliler, aldığı bu galibiyetle averajını 0 yaptı ve Süper Lig tarihinde ligi eksi averajla bitirmeyen tek takım olma unvanını korudu.
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Oğuz Kağan 211 gün sonra sahada
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Oğuz Kağan Güçtekin, yaşadığı sakatlıkların ardından 211 gün sonra sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de sahada yer aldı.
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Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada Oğuz Kağan Güçtekin 211 gün sonra forma şansı buldu. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası son olarak Süper Lig’in 10. Haftasında Ankaragücü karşısında forma giyen Güçtekin 6 ay 28 gün sonra sarı-lacivertli formaya Antalyaspor maçında Nabil Dirar’ın yerine 83. dakikada dahil oldu.
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Fenerbahçe 2019’u kupasız kapattı
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılını kupasız kapattı. Sarı-lacivertli ekip hem ligde hem kupada gösterdiği etkisiz performansla sınıfta kalarak tarihinin en kötü sezonunu yaşadı.
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2018-2019 sezonuna başkan Ali Koç ile yeni bir başlangıç yapan Fenerbahçe’de işler istediği gibi gitmedi. Yeni sezonda Hollandalı Teknik Adam Phillip Cocu ile anlaşan sarı-lacivertliler daha sonra başarısız performansından dolayı Cocu ile yollarını ayırmıştı. Cocu’dan sonra görevi devralan Erwin Koeman ile de beklediğini bulamayan Fenerbahçe yola Ersun Yanal ile devam etti.
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Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitiren sarı-lacivertli ekip Türkiye Kupası’nda da beklediğini bulamazken sezonu 6. sırada tamamladı. Sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla 2019 yılında futbolu kupasız kapattı.
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Kadıköy’de Mehmet Topal’a tepki
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı. Bir kısım taraftar Mehmet Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratla destek verdi.
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Fenerbahçe’nin evinde Antalyaspor’u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal’a tepki gösterdi.
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Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal’ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi.
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Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi.
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Mehmet Topal sakinleşmedi...
Yanal, maç sonu Mehmet Topal’ın yanına koştu ve tribünlere alkış işareti yaptı.
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Bütün takım Mehmet’in etrafında toplandı ama deneyimli oyuncu sinirli hareketlerle sahada kalmayı soyunma odasının yolunu tuttu.