Kadıköy'de saha bir anda karıştı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un durgun görüntüsü dikkat çekti.
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Taraftarların teveccühüne karşılık veren Koç, tezahüratları karşılıksız bırakmadı.
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Fenerbahçe tribünleri ‘Go Home Damien’, ‘Evine dön Damien’ pankartıyla Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’ye tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde sarı-lacivertli tribünler ‘Go Home Damien’, ‘Evine Dön Damien’ pankartı açtı. Maraton üst tribününde açılan pankart müsabaka başlamadan önce toplandı.
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Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor müsabakasında Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı oynuyor. Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakada Sadık Çiftpınar ve Barış Alıcı eski takımlarına karşı. Devre arasında transfer döneminde Yeni Malatyaspor’dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık ile bu transferde sarı-lacivertlilerden Malatyaspor’a kiralanan Barış Alıcı eski takımlarına rakip oldu. Sadık ilk 11'de başlarken, Barış ise yedeklerde yer aldı.
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İlk yarıda Kadıköy, sahada ender görülen bir olaya sahne oldu.
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Yeni Malatyasporlu futbolcu Guilherme, sakatlanan arkadaşı için topu dışarı atacakmış gibi yapıp rakibi durdurdu. Brezilyalı futbolcu bunu yapmayıp Fenerbahçe ceza sahasına kilit pas atma girişiminde bulununca sarı-lacivertli futbolcular çok sinirlendi. Roberto Soldado Guilherme'ye şiddetli tepki gösterdi ve iki oyuncu da sarı kart gördü.
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Evkur Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme’ye sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile E. Yeni Malatyaspor arasında oynanan müsabakanın 20. dakikasında sarı-lacivertli tribünler Yeni Malatyaspor futbolcusu Guilherme’ye tepki gösterdi. Karşılaşmanın 20. dakikasında yerde kalan Malatyaspor futbolcusu için Isla’ya topu taca atacağını gösteren Giulherme oyunu durdurdu ve ceza sahası içinde pası arkadaşına verdi. Bu hareket sonrası Fenerbahçeli futbolcular Giulherme’ye tepki gösterirken, sarı-lacivertli taraftarlar bu duruma ıslıklayarak tepki verdi. Bu olay sonrası hakem Ali Palabıyık, Guilherme’ye ve tepkisinden dolayı Soldado’ya sarı kart gösterdi.