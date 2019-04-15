Kadıköy'de Hasan Şaş patlaması! Tünelde...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kadıköy'de oynanan olaylı derbide yaşananların perde arkası ortaya çıktı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/36
Fenerbahçe ile Galatasaray, zirve yarışındaki tüm takımları yakından ilgilendiren derbi maçta karşı karşıya geldi.
2/36
Mücadeleye Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın tribünler ve Volkan Demirel ile yaşadığı gerilim damgasını vurmuştu...
3/36
Sezonun ilk yarısında oynanan ve kırmızı kartların havada uçuştuğu ve büyük cezaların çıktığı derbide Hasan Şaş'ın saha içine girip Skrtel'le yaşadıkları sarı lacivertli taraftarları oldukça sinirlenmişti.
4/36
Kadıköy'de sarı kırmızılı oyuncular sahaya çıkar çıkmaz Hasan Şaş'a büyük tepki gösterildi.
5/36
Tünelde Fenerbahçe kenar heyetiyle konu hakkında tartışan Şaş, ilk olarak küfürlü tezahürata tepki gösterdi.
6/36
Sonrasında ise sahaya çıkınca tepkilerin dozajı yükseldi....
7/36
Daha sonra sarı kırmızılı taraftarlar, Şaş’ı tribünlere çağırdı
8/36
Şaş da Galatasaraylıların bulunduğu tribüne doğru gitti.
9/36
Bu esnada Fenerbahçe tribünlerinden atılan su şişesi Şaş’a isabet etti.
10/36
Hasan Şaş su şişesini alıp, suyu içip sinirle kenara doğru attı.
11/36
O esnada bir ayakkabı da Şaş’a doğru geldi.
12/36
Hasan Şaş büyük tepkiye gülerek karşılık verdi.
13/36
Sonrasında ise devreye giren isim Volkan Demirel oldu.
14/36
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel, taraftarı kışkırttığı gerekçesiyle Hasan Şaş’ın yanına doğru gitti.
15/36
Şaş, tecrübeli kaleciye serzenişte bulundu.
16/36
Daha sonra Fenerbahçeli antrenörler de olaya dahil oldu.
17/36
Volkan Demirel, Hasan Şaş'ı o bölümden uzaklaştırdı.
18/36
Demirel, sarı kırmızılı antrenörün diğer yarı sahaya geçmesi ve çalışmalarını orada sürdürmesini istedi.