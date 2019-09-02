Kadıköy'de geceye damga vuran görüntü!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta ekrana yansımayan ilginç görüntüler vardı...
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Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.
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Fenerbahçe iyi başladığı ve birçok fırsat yakaladığı maçta Max Kruse'nin asistinde Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti
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Gol sonrası sarı lacivertli oyuncular büyük sevinç yaşadı.
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Trabzonspor adına ise Ekuban sahnedeydi. Yıldız ismin golüyle karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadelede ekrana yansımayan görüntüler vardı...
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BAKAN KASAPOĞLU STATTA
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.
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Bakan Kasapoğlu’na Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşılaşma esnasında eşlik etti.
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Ağaoğlu ile Koç'un samimi diyaloğu göze çarptı.
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İkili maç öncesi sık sık şakalaştı.
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Gol gelmeyince
Başkan Ali Koç'un morali 1-1 sonrası bozuldu.
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Dakikalar geçtikçe Fenerbahçe birçok fırsatı değerlendiremezken Koç'un üzüntülü halleri de objektiflere böyle yansıyordu.
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Karşılaşmada gerginliği tavan yaptığı anlar da yaşandı.
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Oyun sık sık dururken iki takım oyuncuları arasında fiziki müdahaleler de oldu.
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Maçın hakemiFırat Aydınus, bilinen tarzıyla başarılı bir karşılaşma yönetti.
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Tanıdık simalar
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre Webo da maçı izlemek için tribünde yerini aldı.
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Teknik direktör Yılmaz Vural da Şükrü Saraçoğlu'ndaydı...
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Fenerbahçe ile yolları ayrılan eski tercüman Deniz Sarıtaç da mücadeleyi büyük bir heyecanla takip etti.
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Kadıköy'de Fenerbahçe-Trabzonspor arasında adeta beraberlik geleneği oluştu. Son 7 yıllık süreçte 8 maçta iç sahada sadece 1 kez kazanan Fenerbahçe, 7 beraberlik aldı. Fenerbahçe son olarak 2015-16 sezonunda rakibini 2-0 yendi.
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23 yıl oldu
Trabzonspor, 23 yıldır Fenerbahçe'yi Kadıköy deplasmanında yenemiyor. Son olarak 1997 yılında ligde 3-1 deviren bordo-mavililer, geride kalan 23 maçta hiç galibiyet göremedi.
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İki ezeli rakip arasındaki en fazla deplasmanda kazanamama serisi olarak kayıtlara geçti.