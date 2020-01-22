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Futbol
Haber Giriş: 21 Ocak 2020 - 22:27, /

Kadıköy'de gecenin adamı: Adil Rami

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündemde olan Adil Rami, Kayserispor maçına damga vurdu.

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 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

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Sarı lacivertli ekibe çeyrek final biletini getiren golleri 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 45. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

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Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya damga vuran isim Adil Rami oldu.

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Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacı, Kayserispor karşısındaki performansıyla sarı lacivertli taraftarlardan tam not aldı.

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Birçok Fenerbahçeli futbolsever, Adil Rami'nin sosyal medya üzerinden Adil Rami'nin performansını övdü.

6İŞTE O ADIL RAMI PAYLAŞIMLARI

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