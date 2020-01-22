Kadıköy'de gecenin adamı: Adil Rami

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.Sarı lacivertli ekibe çeyrek final biletini getiren golleri 23. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 45. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya damga vuran isim Adil Rami oldu.Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacı, Kayserispor karşısındaki performansıyla sarı lacivertli taraftarlardan tam not aldı.Birçok Fenerbahçeli futbolsever, Adil Rami'nin sosyal medya üzerinden Adil Rami'nin performansını övdü.