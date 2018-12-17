Önce Yanal, sonra yangın!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor'u konuk etti.
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Cocu'dan sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna Koeman geçmişti. Kötü gidiş devam edince Sarı-Laciverliler'de görevin başına Ersun Yanal getirildi.
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Doğum günü olan tecrübeli hoca Fenerbahçe'nin lig maçında takımın başında yer aldı.
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Tribünler Ersun Yanal'a büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Ersun Yanal da taraftarların bu sevgi gösterilerini karşılıksız bırakmadı.
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Fenerbahçe'de gol perdesi 18. dakikada Ayew açtı.
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Bu golden yaklaşık 10 dakika sonra Sarı-Lacivertliler Skrtel ile farkı 2'ye çıkardı.
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Takımın attığı gollerden sonra Ersun Yanal'ın bir hayli mutlu olduğu gözlerden kaçmadı. Tribünler ise gollerden sonra Ersun Yanal tezahüratlarında bulundu.
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Erzurumspor 48. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
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Kadıköy'de herkes galibiyet beklerken, son dakikada gelen golle şoke oldu.
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Maçın uzatma dakikalarında Thy attığı golle skoru 2-2 yaptı. Mücadele bu skorla sona erdi. Kadıköy'de maç öncesi Ersun Yanal rüzgarı varken maç sonu alınan beraberlik tüm havayı kaçırdı.
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Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.
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Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verdi. Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynı anda yaşadı.