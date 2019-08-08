Kadıköy'de dikkat çeken görüntü! Şaşırttı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaştığı maçta, dikkat çeken görüntüler vardı...
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İşte ayrıntılar...
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Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında İtalyan takımı Cagliari ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
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Çalışmalarına Topuk Yaylası Tesislerinde başlayan, ilk hazırlık maçında Boluspor'u 2-0, ikinci hazırlık maçında Bursaspor'u da aynı skorla mağlup eden sarı lacivertliler, hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürmüştü.
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Avusturya kampında Wolfsburg'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, güzel bir oyun ortaya koyduğu maçta Hertha Berlin'e 2-1 yenilmişti.
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Avusturya kampı sonrası Almanya'da gerçekleşen Audi Kupası'nda devlerle karşılaşan sarı lacivertliler, istediği sonuçları alamamıştı.
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Ev sahibi Bayern'e 6-1 kaybeden Fenerbahçe, Real Madrid'e de 5-3 yenilmişti.
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İstanbul'a dönen Fenerbahçe, çalışmalarını Can Bartu Tesislerinde sürdürürken, son iki yıldır Kadıköy'de hazırlık maçı yaptığı Cagliari ile yine karşı karşıya geldi.
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Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maça; Altay, Isla, Jailson, Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre, Kruse, Rodrigues, Moses, Vedat Muriqi 11'iyle çıkan sarı lacivertlilerde gözler Belözoğlu'ndaydı.
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Yıllar sonra sarı lacivertli formayla yeniden Kadıköy çimlerine ayak basan Emre'ye taraftarların yoğun ilgisi vardı.
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Taraftarlar tarafından çağrılan yıldız oyuncu, tek tek tribünleri selamladı.
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Şaşırtan benzerlik
Öte yandan, Kadıköy'de maçı seyretmeye gelen Fenerbahçeli bir taraftarın, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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Taraftarların da ilgisini çeken güzel futbolsever, objektiflere böyle yansıdı.
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Emre Belözoğlu ağırlığını koydu!
Maçta harika bir frikik golü atan tecrübeli oyuncu, ikinci golü kaydeden Ozan Tufan'a uyarılarda bulundu.
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Ceza sahası dışından çıkardığı sert şutla ağları havalandıran Ozan, gol sevinci sonrası Emre Belözoğlu tarafından uyarıldı.
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Ozan Tufan’ın yanına koşan Emre Belözoğlu, genç oyuncuya pozisyon hatalarını anlattı ve bir süre saha içinde uyarılarda bulundu.