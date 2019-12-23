Spor Arena
KadÄ±köy'de bu da oldu! Gökhan Gönül...
FenerbahÃ§e ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki derbi kÄ±ran kÄ±rana bir mÃ¼cadeleye sahne olurken sarÄ± lacivertliler sahada 3-1'lik galibiyetle ayrÄ±ldÄ±.
FenerbahÃ§e formasÄ± giymiÅŸ Caner Erkin, Lens ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l bir kez daha eski takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± forma giydiler.Â Fakat ekranlara yansÄ±mayan bu anlarda farklÄ± bir durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Lens'in tribÃ¼nlere Ã§aÄŸrÄ±lmasÄ± esnasÄ±nda ise Ä±slÄ±klÄ± tepki oluÅŸtu. SonrasÄ±nda ise sÄ±ra GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l'e geliyordu...
IsÄ±nmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± andan itibaren yoÄŸun protestolarla karÅŸÄ±laÅŸan GÃ¶nÃ¼l, maÃ§ boyunca da topu her ayaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nda Ä±slÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. TribÃ¼nde Ã¼zerinde resmi olan dolar pankartÄ± aÃ§Ä±lÄ±rken, Ã¶zel hazÄ±rlanan sahte 100 dolarlar Ã¼zerine atÄ±ldÄ±.Â
Fakat bu kez durum deÄŸiÅŸti. Sakin tavÄ±rlarÄ±yla dikkat Ã§eken GÃ¶nÃ¼l'e tribÃ¼nlerden sÃ¶zlÃ¼ bir tezahÃ¼rat yapÄ±lmadÄ±.GÃ¶nÃ¼l, o dÃ¶nem FenerbahÃ§e'den ayrÄ±lÄ±k sebeplerini sezon baÅŸÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak insanlarÄ±n basÄ±nda Ã§Ä±kan yanlÄ±ÅŸ haberlerden etkilenmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Kariyerine GenÃ§lerbirliÄŸi altyapÄ±sÄ±nda baÅŸlayan GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l, GenÃ§lerbirliÄŸi AsaÅŸspor'un ardÄ±ndan FenerbahÃ§e'ye 2007 yÄ±lÄ±nda transfer olmuÅŸtu. GÃ¶nÃ¼l 2016'ya kadar sarÄ± lacivertli formayÄ± terletirken sÃ¶zleÅŸmesi sona erdikten sonra bedelsiz ÅŸekilde BeÅŸiktaÅŸ'a transfer olmuÅŸtu.
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