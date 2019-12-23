FenerbahÃ§e formasÄ± giymiÅŸ Caner Erkin, Lens ve GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l bir kez daha eski takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± forma giydiler.Â Fakat ekranlara yansÄ±mayan bu anlarda farklÄ± bir durum ortaya Ã§Ä±ktÄ±.