Kaderin değiştiği an! Onur Kıvrak...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Trabzonspor'da 12 yıl forma giyen Onur Kıvrak, bordo mavili kulübün unutulmaz kalecileri arasına adını yazdırmıştı.
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15 Ocak 2008'de Karşıyaka'dan transfer olduğu bordo mavili takımda yıllarca forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Onur Kıvrak, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor karşısında alınan ağır yenilgi sonrası başlayan süreçte Karadeniz ekibine veda etti.
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Trabzonspor'da geçen sezon Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0'lık yenilginin ardından yönetimin aldığı radikal karar sonrası kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı.
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Daha sonra kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.
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İPLER KOPTU
Bu gelişme üzerine ikili ile Trabzonspor Kulübü arasında ipler tamamen koptu. Onur Kıvrak'ın sözleşmesi anlaşılarak karşılıklı olarak feshedildi. Burak Yılmaz ise Beşiktaş'a transfer oldu.
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31 yaşındaki tecrübeli kaleci Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktığını açıkladı.
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Onur ayrılığın ardından yaptığı açıklamada, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıktı. Bunların hepsini sineye çektik. Paranın tamamını istediğim yazıldı. Hain oldum. Paragöz denildi. Trol hesaplarla sosyal medyadan üzerime saldırıldı ancak Trabzonspor’a olan sevdam yüzünden bunların hepsini önemsemeyip bir kenara attım. Çok yıpratıldım. Şimdi İzmir’e gidiyorum."
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"başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam"
"12 yıl Trabzonspor forması giydim. 6 yıl kaptanlık yaptım. Tesislerde rahmetli Dozer Cemil’in bir sözü asılı. Diyor ki, ‘’Ben Trabzonspor’un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam.’ Bu söz benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Ailemin de kararı bu yönde. Bana verecek paraları yoktu. Serbest kalacaktım. Belki de birkaç yıl transfer yasağı gelecekti. Ama bunu yapmadım." ifadelerini kullandı.
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Onur Kıvrak adı bir çok takımla anılmasına karşın futbola geri dönmedi.
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Onur ve Burak gitti Trabzonspor şahlandı
Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la yolların ayrılmasının ardından işler bir anda değişti.
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Kale Onur Kıvrak'ın yerine Uğurcan Çakır'a emanet edildi. Uğurcan da gösterdiği müthiş performansla Avrupa devlerini peşine taktı.
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Karadeniz ekibi Onur ve Burak'la yolları ayırdığı tarihten bu yana oynanan 34 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı, 69 puan topladı.
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Maç başına 2 gol ortalaması ile 68 gol attı. 41 gol yedi.
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Bu süreçte Akyazı'da 17 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
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Üç büyükleri geride bıraktı
Bu süreçte Beşiktaş 68, Galatasaray 65, Fenerbahçe ise 54 puan aldı.
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Trabzonspor'un rakibi Getafe!
Bordo mavili takım UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Getafe'yi konuk edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.