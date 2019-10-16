Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaan Ayhan ve Kenan Karaman konuştu: Rüyada gibiyiz
Türkiye’nin gurbette doğup büyümüş iki oyuncusu Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, çok özel açıklamalarda bulundu.
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1
A Milli Takımımız’ın Fransa maçındaki kahramanları Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'dan önemli açıklamalar geldi.
2
Müthiş bir ortam var’
Öncelikle son Fransa maçından başlayalım. Son Dünya Şampiyonu’na karşı deplasmanda yıkılmadık, istediğimizi aldık. 2 karşılaşmadan 4 puan çıkarttık. Neler söylersiniz?
Kaan Ayhan
Öncelikle A Milli Takım’a seçilmek, oynasak da oynamasak da her zaman gurur verici. Gerçekten müthiş bir arkadaşlığın olduğu ortamda, başarı gelmesi çok doğal. Fransa’ya gelirsek... İki maçta da gol atmak elbette çok önemli. Ama daha önemlisi grupta liderliği vermemekti. İstediğimizi aldık. Şimdi iki maçımız kaldı. Onları da kazanıp, Avrupa Şampiyonası’na lider gideceğiz”
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Kenan Karaman
Gerçekten rüyada gibiyiz. Hocamın bana verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Biz bir takım olduğumuz Fransa’da herkese gösterdik. Her zaman kendimizi hazır tuttuk ve grupta yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Mutlu sona ulaşmak için iki maçımız kaldı. Umarım İzlanda maçıyla EURO 2020’yi garantiler ve lider olarak bu işi bitiririz.
4
‘Pes etmeyen bir ekibiz’
*A Milli Takım’daki hava genel olarak nasıl, daha doğrusu başarının sırrı ne?
Kenan Karaman
Bir kere oynasak da oynamasak da çok güzel bir hava var. Bunu diğer futbolculardan da çok rahat duyarsınız. Yani çok kafa dengi bir ekibiz. Tabii ki abilerimiz, abiliğin gereğini fazlasıyla yapıyorlar. Emre abi olsun, Burak abi olsun gerçekten davranışlarıya bizi rahatlatıyorlar. Çok samimi bir ortam var, yani huzur var, bu nedenle mutluyuz.
5
Kaan Ayhan
Kenan ile aynı düşüncedeyim. Şenol Güneş çok pozitif bir teknik adam. Bize her zaman ne yapmamız gerektiğini söylüyor, üzerimizde kesinlikle baskı olmamasını sağlıyor. Sahada hocamızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. En önemlisi, 90 dakika boyunca hiç pes etmeyen bir takımız
6
‘Bu jenerasyon çok iyi’
Şenol hoca için neler söylersiniz?
Kaan Ayhan
Şenol hocayla güzel bir hava yakaladığımız kesin. Bir kere oynadığımız oyunu skora yansıttık. Milli Takım’da bir aile ortamı var. Bize çok güzel yaklaşıyor. Çok güzel bir jenerasyon bir araya geldi.
7
Kenan Karaman
Yaş ortalaması oldukça düşük bir ekibiz. Şenol hoca, aynı zamanda eğitimci tarafı ile bize çok güzel mesajlar veriyor. Sadece futbolla ilgili değil, hayata ait sosyal anlamda çok şeyler söylüyor bizlere...
8
‘Hep inandık, kazandık’
*Son dakika golleri attığımız Andorra ve Arnavutluk maçlarında stresi nasıl yendiniz?
Kaan Ayhan
‘Eyvah’ demedik ama elbette her iki maçta da golün gecikmesi kafaları karıştırdı. Ama puan kaybetmeyi hiç aklımızdan geçirmedik. Futbolun içinde bunlar var. Bazen kolay zannettiğiniz maçları kaybettiğiniz bile oluyor. Ama öyle ama böyle, Ozan ve Cenk Tosun’un golleriyle çok şükür kazandık.
9
Kenan Karaman
Lucescu zamanında iyi oynadığımız ama bir türlü kazanmadığımz maçlar oldu, şansızlıktı, iyi oyun sonuca yansımadı. Bazen böyle olabiliyor. Andorra ve Arnavutluk maçları benzer şekilde bitse de, aslında farklı hikayeleri var. Burada önemli olan nokta pes etmemek ve hep inanmaktı.
10
*Gelelim kariyer planlamanıza... Bundesliga’da oynamaya devam mı edeceksiniz? Çünkü Türkiye’den teklifler aldığınızı biliyoruz...
Kaan Ayhan
Kenan da benim gibi düşünüyor aslında. Bir kere milli forma için geldiğimizde ülkemizin havasını almak çok hoşumuza gidiyor. Sadece İstanbul olarak bakmıyoruz. Ben Ankaralıyım, Başkent’i de seviyorum. Ailemin çoğu orada ve Ankara’da bulunmak hoşuma gidiyor. Profesyonel düşünerek sadece Türkiye olarak bakmamak lazım konuya. Almanya’nın dışında başka ülkelerde de oynayabiliriz. Ne olacağını bilemeyiz.
11
‘Stoper oynamaya alıştım’
*Kaan sadece stoperde değil, sağ bekte ve orta sahanın önünde de oynuyorsun. Hangi mevkide kendini daha iyi hissediyorsun?
Kaan Ayhan
Tabii ki hocanın taktiğine, oynayacağımız rakiplere bağlı bir durum benim nerede oynayacağım. Özelliklerime bakarsanız topu oyuna iyi sokan, savunmayı iyi yapabilen bir özelliğim var. Bu konuda tutucu değilim, hocalarımın kararlarına saygı duyarım. Bazen 6 numara oynarsın. Orta alanda sadece geçişleri önlersin. Yani maça, rakibe göre değişir oyun planı. Yalnız uzun süredir stoper oynuyorum, oldukça da alıştım.
12
‘Büyük bir şans...’
*Milli Takım’da savunmadaki yeni partnerlerinle ilgili neler söylersin Kaan?
Kaan Ayhan
Çağlar, Merih şimdi de Mert ’i yakından takip ediyoruz... Hafta sonları oynadılar mı, nasıl oynadılar izliyoruz. Oynamadıklarında üzülüyoruz. Ama bu kadar genç savunmacının bir arada olması, aynı döneme rastlaması güzel bir rekabeti beraberinde getiriyor. Büyük bir şans. Adrorra maçında Çağlar-Merih oynadı, Moldova maçında ise ben ve Merih forma giydik. Devamında Arnavutluk ve Fransa karşılaşmalarında da farklı dizilişler ortaya çıktı. Görev verilen herkesin, üzerine düşeni yaptığına inanıyorum. Tabii ki biz üçümüz değiliz sadece. Mert var, Ozan Kabak var... Giderek tecrübe kazanıyoruz, daha iyi olacağız.
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‘Santrforda daha verimliyim’
*Senin için tam bir sistem oyuncusu diyebiliriz Kenan. Kaan gibi sana da mevkini sormak istiyorum. Santrfor mu, yoksa kanat mı? Nerede daha rahatsın?Kenan Karaman
Düsseldorf’ta santrfor oynuyorum ama Milli Takım’da durum farklı. Taktik olarak Şenol hoca açıkta oynatıyor. Aslında milli takımda 3 forvet oynuyoruz. Ayrıca içeriye kat edip golü kovalıyorum, ayrıca defansa yardım ediyorum. Yani bir görev adamı gibiyim. Oyun disiplini önemli, belki açıkta o kadar verimli gözükmüyorum ama önemli olan takımın başarısı. Sonuç olarak ‘en verimli mevkin neresi?’ derseniz ‘santrfor’ derim.