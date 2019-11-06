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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06 Kasım 2019 - 13:10,

Juventus'ta Merih Demiral isyanı! Yalvarıyorlar...

Juventus forması giyen Merih Demiral, Lokomotiv Moskova karşısında tarihi bir gece yaşamak üzere...

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek Juventus'ta gündem Merih Demiral.

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Matthijs de Ligt'ın sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamasının ardından Merih Demiral'a bir şans doğdu.

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Hollandalı stoper yerine Juventus'ta iki aday bulunuyor: Daniele Rugani ve Merih Demiral...

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Ancak İtalyan basını, teknik direktör Sarri'nin Merih Demiral'ı ilk 11'de oynatmaya daha yakın olduğunu yazdı.

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Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio da, milli futbolcunun Lokomotiv Moskova maçında ilk 11'de sahaya çıkacağını duyurdu.

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Di Marzio'nun ilk 11'i şu şekilde;

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Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Higuain, Cristiano Ronaldo.

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Merih Demiral bu maçta forma giymesi durumunda bir ilki yaşayacak.

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Milli futbolcumuz, Juventus formasıyla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak.

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Merih ayrıca yine Juventus formasıyla ilk kez bir Devler Ligi maçına ilk 11'de çıkmış olacak.

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Öte yandan Juventus taraftarları de kulübün Twitter hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

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Kadronun resmen açıklandığı paylaşımın altına yorumlarda bulunan İtalyan futbolseverler, adeta Merih Demiral'ın oynaması için yalvardı.

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O yorumlardan bazıları şu şekilde;

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@spicyturtle21 : Yalvarırım Merih Demiral varken Rugani ile başlama!

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@abcfcz: Merih Demiral ile başlamalısın!

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@jinxedjaIopyy : Bu maçta Rugani'yi ilk 11'de düşünemiyorum. Lütfen Merih'i oynat.

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Merih Demiral bu sezon Juventus formasıyla yalnızca 1 lig maçına çıktı.

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Genç savunmacı henüz gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

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