Juventus maçında Rihanna sürprizi! Merih Demiral...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJuventus maçında Rihanna sürprizi! Merih Demiral...
GeriFutbol Juventus maçında Rihanna sürprizi! Merih Demiral...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
27 Kasım 2019 - 07:29,

Juventus maçında Rihanna sürprizi! Merih Demiral...

Juventus - Atletico Madrid maçında Rihanna damga vurdu. (Fotoğraflar Reuters & Instagram)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

2

Allianz Stadium'da oynanan karşılaşmada sahadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Juventus oldu.

3

İtalyan devi bu skorla, 6. hafta maçları öncesinde grubundan lider çıkmayı garantilemiş oldu.

4

Juventus, gruptan çıkmayı ise 4. haftada Lokomotiv Moskova deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle garantilemişti.

5

Dybala'nın jeneriklik golü ve gol sevincinde verdiği asker selamının ardından Merih Demiral'a sarılmasıyla damga vurduğu gecede sürpriz bir konuk vardı.

6

Dünyaca ünlü şarkısı Rihannda, Juventus - Atletico Madrid maçını tribünden takip etti.

7

Juventus sempatisiyle bilinen Barbadoslu şarkıcı, İtalyan ekibinin attığı golde büyük sevinç yaşadı.

8

Gazeteciler o anları işte böyle görüntüledi...

9

Öte yandan temsilcimiz Merih Demiral, Atletico Madrid maçına yedek kulübesine başladı.

10

Ancak Maurizio Sarri tarafından yine kendisine şans verilmedi.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Juventus maçında Rihanna sürprizi! Merih Demiral...
Dünyanın izlediği maçta büyük olay! Demiral'a asker selamı...
Bu görüntüler başka yerde yok! Galatasaray - Brugge maçında...
"Galatasaray çok uğraştı ama; Ibrahimovic..."