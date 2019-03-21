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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: CNN Türk, Foto: Instagram
21 Mart 2019 - 18:20,

Juventus Başkanı Agnelli için çapkınlık iddiaları

Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli çapkınlık iddialarıyla gündemde.

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Deniz Akalın'la 2015'ten beri aşk yaşayan ve bu ilişki uğruna eşinden boşanan Juventus Başkanı Andrea Agnelli geçtiğimiz günlerde Monaco'daki bir gece kulübünde ilgi odağı oldu.

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İtalyan yönetici, eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata'nın sahibi olduğu gece kulübünde sabaha dek eğlendi.

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Lady Tabata ile fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Agnelli, kısa süre sonra paylaşımını silince kafalar karıştı.

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Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı.

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Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı.

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Barbara Meoni aşk dedikoduları için "Andrea ile birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz. O, çok etkileyici ve oldukça yakışıklı. Ondan çok hoşlandım. Ama ne yazık ki duygusal bir ilişki olmadı."

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İki yıl önce kızları Livia Selin'i kucaklarına alan Agnelli ile Akalın çifti geçen yıl da kızları Vera Nil'e kavuşmuştu.

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Ünlü çift son zamanlarda Bodrum'a tatile geliyor... Barbara Meoni ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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