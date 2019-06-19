Juan Mata Manchester'da kaldı!
Manchester United, 31 yaşındaki İspanyol oyuncu Juan Mata ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Tecrübeli orta sahanın adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kontratının süresi ay sonunda tamamlanacak 31 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı.
Manchester United'ın 2014'ün ocak ayında transfer ettiği Mata, İspanya Milli Takımı formasını 41 kez giydi.
Geride kalan sezonda Manchester United formasıyla toplam 32 maça çıkan Mata, 6 gol atarken, 4 de asist yaptı.
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