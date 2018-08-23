Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Josef transferi için flaş sözler! Öyle deli bir para ki...
Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, spor dünyasında yaşanan gelişmeleri yayıncı kuruluşta yayınlanan beIN Manşet programında değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Mehmet Demirkol, özellikle Josef de Souza transferi için flaş sözler kullandı. İşte o açıklamalar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Gomis olayı bitti gibi duruyor. Bitince konuşmak lazım. Geçen sene paraların verilmediği dönemde haklı olarak itiraz eden oyunculardan biriydi. Takımın huzuru için maaşların yatması gerekir. Bu konuda direkt içeriden huzursuzluk yaşadığı ortaya çıktı. Gomis bu konuyu taraftarları arkasına alarak iyi idare etti. Şampiyonlukta çok ciddi bir payı var. İşin bu tarafı var. Bu adam kariyerinin sonuna geliyor ve para öncelikli. 1 sene daha Şampiyonlar Ligi oynayayım, para sonra gelir diyenler de çıkabilir. Acaba, sağlığı konusunda mı bir endişe var? Ben ne olursa olsun para kazanmalıyım da diyebilir. Gomis gibi adam kolay kolay bırakılmaz. Çünkü mantıklı değil. Ama Gomis gitse de çok iyi hatırlanacaktır.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Modeste, Gomis’in karşılığı mıdır? Gomis geldiğinde de kimse bu kadar başarılı bir performans beklemiyordu. Köln’de en iyi olduğu dönemdi. Gomis’in yerine birilerini koymak kolay değil. Gomis’in iyi olacağını düşünüyorduk ama bu kadar değil. Peki, Gomis bu sezon atabilecek mi o kadar? Onun da garantisi yok.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Dünya futbolunda bir gerçek var. Neredeyse maçtan daha önemli şey; transfer. Futbolda bu noktaya gelindi. Türkiye’de neden bu kadar teknik adam değişir? Daha fazla transfer olsun diye. Çünkü transfer oldukça para kazanılıyor. Burak’ın transfer olmasını isteyen çok insan elbette vardır. Trabzonspor Başkanı haklı. Benim ödeme güçlüğüm var ama ödeme güçlü olmayan var mı? Herkes bu durumda. Bu takımlar niye var? Futbol oynansın diye. Burak, Trabzonspor’da oynamak istiyor mu? Taraftar ve yönetim istiyor mu? Bunlar olunca para öncelik olmayabilir.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Suudi Arabistan faktörü piyasayı salladı. Gomis kaldı mı diye düşünürken, Josef de Souza çıktı. Suudi Arabistan’da transfer bu akşam bitiyor. O yüzden iş çok hızlı gelişiyor. Dün akşamki açıklamaya baktığımızda Fenerbahçe’de bir iletişim problemi var. Bu açıklamaya gerek yok. Bu sabah gazetelerde ise bu transfer var. Kulübümüzün yüksek menfaatleri gereği cümlesi çok önemli. Josef’in transferinin tercümesi şu; “Öyle deli bir para verdiler ki ne yapalım?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe stoper ve santfor üzerine gidiyor. Slimani geldi, Soldado var… Skrtel – Neustadter, ya da Skrtel – Topal savunması, Maicon – Ahmet savunmasından daha mı kötü? Fatih Hoca da oraya oyuncu arıyor. Josef gitmese de Fenerbahçe’ye taktiksel bir değişiklik lazımdı. Mehmet Topal tek, diğer oyuncular da Ekici ile Elmas olacak. Ozan’ı hoca düşünmüyor. Yağ oranı inmiş ama… Başka kim var? O pozisyonda oynayacak başka bir oyuncu yok gibi duruyor. Roman Neustadter, Mehmet Topal’ın yedeği olabilir. O bölgeye transfer lazım. İkinci adam değil, oraya birinci bir adam lazım. Ekici ve Eljif’ten bu kadar emin olamazsın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hollanda ekolünde 4-4-2 çok görüşmüş bir şey değil. Frey de net santrfor. Ben Cocu’nun 4-4-2’ye döneceğini düşünmüyorum. Slimani daha hareketli, santrfor arkası oynayabilir. Fernandao, Josef ve Giuliano’dan gelen gelir oldukça iyi. Teşekkür etmek gerek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Oyuncuları sınıflandırma sistemi var. Yerel oyuncular var, uluslararası oyuncular var ve evrensel oyuncular vardır. Uluslararası oyuncu takımıyla Avrupa’da da başarılı olur. Evrensel oyuncu ise hangi takıma giderse gitsin başarılı olur. Frey nasıl bir oyuncu? Onu göreceğiz. Türkiye’ye getirilen oyuncuların evrensel oyuncular olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüz alışılmayacak bir kültür değildir. Brezilya’dan oyuncu çok kolay alınmaz. İstisnalar vardır ama… Brezilyalı oyuncular hangi ülkeye gitse dönüşebilen oyunculardır. Türkiye’ye geldiğinde neye dönüşeceği belli olmuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Rojo çok mu iyi? Dünya Kupası’nda seyretmez olaydık. Rojo’nun ayağı çok mu iyi? Tabi ki oyuncu gerekebilir. Rojo gelecek işler düzelecek mantığı bana ters geliyor. Kötü bir oyuncu değil. Ama Fenerbahçe’ye gelecek ve her şeyi düzeltecek diye bir şey olmaz. Öyle bir stoper var mı? Orta sahayı dizayn edemezsen sıkıntı yaşarsın. Hücum da orada başlıyor, savunma da. Yarım saniyede geçişler olabiliyor. Savunma yaparken hücum ediyorsun, hücum ederken de savunma yapıyorsun. Bu da orta sahasız olmuyor.