Josef: "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Josef: "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin"
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası Fenerbahçeli futbolcuların paylaşımları konuşuldu.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 5
Fenerbahçe'nin 4-1'lik Kasımpaşa galibiyetinde Martin Skrtel, kafasında açılma olmasına rağmen maçı tamamladı. Fenerbahçeli futbolcular maç sonrasında Slovak oyuncuya mesajlar gönderdi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 5
HASTANEDE 10 DİKİŞ ATILDI
Kasımpaşa maçında kafasına aldığı darbe sonrasında başına soyunma odasında dikiş atılan Martin Skrtel, karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırıldı. Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, Kasımpaşa maçında başına aldığı darbe sonrasında kanlar içinde kaldı. Slovak oyuncuya ilk müdahale devre arasında soyunma odasında geçici dikişle yapılırken, maçın ardından da Skrtel'in başına 5 dikiş atıldı ve hastaneye kaldırıldı. Skrtel'in başındaki yarık için hastanede atılan dikişlerle birlikte toplam 10 dikiş atıldığı ifade edildi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 5
"KAVGADAN KAÇMADIĞIN İÇİN TEBRİKLER"
Maç sonrasında en dikkat çeken paylaşım Josef de Souza'nınki oldu. Brezilyalı futbolcu Instagram'dan "Kavgadan kaçmadığın için tebrikler Martin" yorumunda bulundu. Sambacı'nın bu yorumu Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylara gönderme olarak yorumlandı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 5
Volkan Demirel ve Ozan Tufan da Skrtel'in kafası açılmış görüntüsünü paylaşarak geçmiş olsun dileklerini sosyal medya aracılığı ile ilettiler. Kafasına 10 dikiş birden atılan yıldız futbolcunun hastanede tutulmasına gerek görülmedi.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 5
KOCAMAN: "GÜNEŞ'İN BAŞI SAHA İÇİNDE YARILMADI"
Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmama kararı almasıyla ilgili açıklamada bulunan Aykut Kocaman, “Maçı tatil ettiren gerekçelerden birisi olarak Şenol Güneş’in başının yarılması yazmıştı hakem. Kendisinin başı saha içinde yarılmadı. Çok net şekilde belli bu. Gerçeklerin herkese söylenmesi gerekiyor. Hükmen galibiyet gerekiyorsa, bu zorlama bir karar olur. Beşiktaşlı oyuncular, hakem kararı almadan içeriye giriyorlar. Şenol Hoca’nın kafası saha içinde yarılmadan içeriye gidiyor. Bu verilere bakınca hükmen galibiyeti istemesi gereken taraf Fenerbahçe. Ben uzun yıllar futbol oynadım ve sahada bitsin diyorum. Beşiktaş’ın bizi yenecek gücü var. 10 kişiyken de çok tehlikeli ataklar yaptılar. Bu çok kuvvetli bir karar. Beşiktaş’ın aldığı karar kolay bir karar değil ama ben çok doğru olacağını düşünmüyorum, sahada yer alacağını düşünüyorum. Çok net şekilde bunu düşünüyorum. Bu biraz da bizi yumuşatmaya yönelik bir karar gibi duyuyor. Benim için çok büyük sürpriz olur Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması. Bunlar tamamen hissiyatla söylediğim şeyler” ifadelerini kullandı.