Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Jose Mourinho'nun unutulmaz sözleri! Umut Bulut...
Tottenham'ın yeni teknik patronu Jose Mourinho'nun 2014 yılında yaptığı Umut Bulut açıklaması hala hafızalarda...
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1
Premier Lig devi Tottenham'da Jose Mourinho dönemi başladı.
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Mauricio Pochettino'nun görevine son veren Kuzey Londra ekibi, Portekizli teknik adamla anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
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Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Mourinho ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Portekizli çalıştırıcı, 2018 Aralık'tan bu yana takım çalıştırmıyordu.
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Mourinho son olarak Manchester United'ı çalıştırıyordu.
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Deneyimli teknik adamın yaklaşık 1 yıl aradan sonra sahalara dönmesi akıllara efsane demeçlerini getirdi.
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İşte Jose Mourinho ve unutulmayan sözleri...
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Genç oyuncular karpuz gibidir. Sadece açıp tadına baktığında güzel olup olmadığından yüzde yüz emin olabilirsin. Bazen güzel karpuzlar kesersin ama tadı o kadar güzel değildir. Biraz çirkin karpuzları açtığında ise tadı harikadır. Altyapı futbolu başka bir şey, profesyonel futbol başka… Bu geçilmesi zor bir köprü ve gençler bizle oynamalı, idman yapmalı ki karpuzu tadabilelim.
9
Eğer işimin kolay olmasını isteseydim Porto’da kalırdım... Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası, Tanrı ve Tanrı’dan sonra ben…
10
Ben Jose Mourinho’yum ve değişmem… Kalitem, defolarımla birlikte gelir.
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Kuş gribinden daha çok korkuyorum. Hayatla karşılaştırılınca futbol nedir ki?
12
Omletler ve yumurtalar… Yumurta yoksa omlet de yok. Omletin kalitesi yumurtalara bağlıdır. Süpermarkette birinci, ikinci, üçüncü sınıf yumurtalar vardır. Bazıları diğerlerinden daha pahalıdır ama omleti de daha güzel olur. Markette birinci sınıf yumurta varken alamıyorsan problem vardır.
13
Ukalalık olarak algılamayın ama ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim.
14
Eğer hayatım hakkında bir film yaparlarsa bence beni George Clooney oynamalı… Eşim de böyle düşünüyor.
15
Tottenham maça otobüsle geldi ve o otobüsü kalenin önüne çektiler.
16
En büyük yıldız futbolculara, en iyi stadyuma, en iyi tesislere, en ateşli taraftara, en iyi projelere ve daha nice en iyiye sahip olabilirsiniz ama sahada kazanamazsanız, tüm bunları kimse hatırlamaz
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Jokey olmak için önce at mı olmak gerekiyor?
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Sadece aptal bir antrenör İbrahimoviç'i kaybettiği için üzgün olmadığını söyleyebilir.
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Devre arasında 15 dakikamın 14 dakikasını sadece Mario'ya ayırdım. Ona, yedekte başka forvetim yok, seni çıkartamam, sakın kimseye dokunma, sadece topla oyna, topu kaybettiğinde reaksiyon gösterme, biri seni provoke ettğinde sinirlenme, hakem hata yaptığında tepki gösterme, lütfen Mario dedim. Dakika 46 kırmızı kart.
20
10 yıl kupasız kalmaktansa ‘sıkıcı’ olmayı tercih ederim.
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Eğer evdeki garajınızda bir Bentley’niz, bir de Aston Martin’iniz varsa ve her Allah’ın günü gideceğiniz yere Bentley’inize binerek gidiyorsanız, e biraz aptalsınız demektir.
22
Eğer taraftar protesto edecekse, maçtan 40 dakika önce sahada olacağım, beni ıslıklasınlar. Maçta takımı desteklesinler.
23
Ricardo Carvalho, bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyor gibi. Bir IQ testi yaptırmasında, ya da ne bileyim, bir akıl hastanesine başvurmasında fayda olabilir.
24
Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında, Porto yine şampiyon olacaktır.
25
Lider durumda olmamız kulübün maddi gücünden kaynaklanmıyor. Bütün kupaları alma iddiamız, benim üstün çabalarımdan ve emeğimden kaynaklanıyor.
26
Benim futbol hayatımda koca bir sıfır var. Ancak onun futbol hayatı mükkemmeldi, başarılarla doluydu. Benim teknik direktörlük kariyerimde kupalar varken, bu kez Rijkaard’ın elinde koca bir sıfır var.
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28
Galatasaray'ın özel oyuncuları var. Kulübede de Umut Bulut gibi çok iyi bir hücumcuları var.