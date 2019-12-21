Jose Mourinho'nun 'en zor' maçı!

Tottenham'ın başında fırtına gibi bir başlangıca imza atan Jose Mourinho, yeni takımındaki en zor maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig'de bu hafta Tottenham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, Tottenham deplasmanına konuk olacak. Jose Mourinho bu maçta eski takımı Chelsea ile 10. kez karşılaşacak.
2
Portekizli teknik adam için bu maçın bir diğer önemi ise Manchester United'ın başındayken Stamford Brigde'de taraftarlarla yaşadığı unutulmaz diyaloğun ardından ilk kez Chelsea taraftarının karşısına çıkacak.
3
Jose Mourinho, Chelsea taraftarının karşısına çıktığı son maçta kendisi aleyhine yapılan tezahüratlara cevaben eliyle 3 işareti yapmış ve Premier Lig'de yaşadığı şampiyonluk sayısını hatırlatmıştı.
4
Jose Mourinho'nun eski takımı Chelsea'ye karşı oynadığı maçlar son yıllarda genellikle gergin ve olaylı geçiyor.
5
2017 yılında Jose Mourinho ile Antonio Conte arasında yaşanan tartışmayla fitili ateşlenen gerginliğin Tottenham - Chelsea maçına da yansımasına kesin gözüyle bakılıyor.
6
O dönem İngiltere Federasyon Kupası'nda Chelsea ile Manchester United çeyrek finalde karşılaşmış ve sahadan 1-0 galip ayrılan Conte yönetimindeki Chelsea, adını yarı finale yazdırmıştı.
7
Ancak sahada alınan sonuçtan çok Jose Mourinho ile Antonio Conte arasında yaşanan ağız dalaşı karşılaşmaya damga vurmuştu.
8
Chelsea forması giyen oyuncuların oyunu sertleştirmesine tepki gösterek Jose Mourinho, kenarda tansiyonu yükselmişti ve yalnızca birkaç dakika sonra iki teknik adam birbirlerinin üzerine yürümüştü.
9
Mücadelenin dördüncü hakemi, Jose Mourinho ile Antonio Conte'yi güçlükle sakinleştirmiş ancak taraftarlar maçın kalan bölümünde Mourinho için 'hain' tezahüratlarında bulunmuştu.
10
Portekizli teknik adam da maç sonunda, "Herhangi bir menajer Chelsea'ye 4 şampiyonluk kazandırana kadar 'hain' dedikerleri adam bir numara olmaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.