Jose Mourinho'nun 8 büyük pişmanlığı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın en başarılı teknik direktörleri de verdikleri kararlarla eleştirlerden nasibini alıyor. Real Madrid'de kısa zamanda kazanmadık kupa bırakmayan Zinedine Zidane, İspanya'da aldığı kötü sonuçlarla topa tutulurken, Manchester United'ın dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun radikal kararları da hep gündem konusu oldu. Mourinho'nun takımdan göndermesiyle parlayan yıldızları sizler için derledik...
Jose Mourinho'nun son Chelsea döneminde Roma'dan yeni transfer edilen genç yetenek Mohamed Salah, Portekizli'nin şans vermediği isimlerin başında geliyordu. "Special One" onu "özel biri" olarak görmedi ve Liverpool'a gönderdi. 25 yaşındaki futbolcu Liverpool'daki ilk sezonunda şimdiden 28 gole ulaştı ve eski hocasının ne kadar yanlış bir karara imza attığını kanıtlamış oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Chelsea'deki döneminde 18 ayda toplam 19 maçta şans bulabildi. Mourinho'nun neşterinden nasibini alan sadece Mısırlı yıldız değildi elbette...
2006'da Chelsea'de gözden çıkarılan Alman milli savunma oyuncusu, 6 milyon sterline Middlesbrough takımına satıldı. Huth, 2015'te Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazar Leicester City takımının önemli parçalarından oldu.
Ünlü çalıştırıcı, Chelsea taraftarının sevgilizi Luiz'in gözünün yaşına bakmadı ve 2014 Haziran ayında onu PSG'ye gönderdi. Transfer için 50 milyon sterlin gibi müthiş bir rakam ödenmişti. Antonio Conte'nin takımın başına geçmesiyle 2 yıl sonra Londra ekibine geri dönen Brezilyalı, şampiyonluk yolunda takımın en büyük emektarlarından oldu.
Bu sezon kasıgra gibi esen Manchester City'nin starlarından olan Kevin de Bruyne, Chelsea'de tutunamayanlar arasında yerini aldı. 2014 ocak ayında 18 milyon sterline Wolfsburg'a satılan Belçikalı yıldız, Maviler'de sadece 3 lig maçı oynadı. Almanya'da kalitesini ispatlayan genç orta saha, 2015'te Manchester City tarafından 55 milyon sterline transfer edildi. De Bruyne, Pep Guardiola önderliğinde şu anda bir yıldız gibi parlıyor.
Chelsea'den 2007 Ağustos ayında 4 milyon sterline Porsmouth'a satılan İngiliz sağ beki 2 yıl sonra kadrosuna katmak isteyen Maviler, büyük balığı kaçırmıştı. Milli takımın önemli bir parçası olan Johnson, Chelsea'den ayrıldıktan 2 yıl sonra değerini nereyese 5'e katladı ve 18 milyon pound'a Liverpool'un yolunu tutttu. Johnson 2010 ve 2014 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kare ası oldu.
2011 yılında daha 18 yaşında bir çocuk iken Chelsea formasıyla tanışan Belçikalı dev forvet, "Yeni Drogba" olarak gösteriliyordu. Mourinho, çok şey beklediği yıldız isimden istediği verimi alamadı ve onu 2014 yılında takımdan gönderdi. Everton'da dikkat çekici bir performans ortaya koyan Lukaku'nun yolu tarihin bir cilvesi neticesinde tekrar Mourinho ile kesişti. Portekizli teknik adam onu Manchester United'a getirmek için kulübün kasasından 75 milyon sterlin çıkarmasına sebep oldu.
Unutulmaz Fransız savunmacı William Gallas da Jose Mourinho'nun gazabını kattı. Chelsea'nin Premier Lig'e yıldız yağdırdığı dönemlerde transfer edilen Gallas, 2006'da Arsenal'a gönderildi. Yıldız oyuncu burada 4 sezon başarılı bir performans ortaya koydu.
Şu andan Bayern Münih'te forma giyen ve dünyanın sayılı kanat oyuncuları arasında olan Arjen Robben'in Chelsea macerasını Mou bitirdi. 2007 Ağustos ayında 24 milyon sterline Real Madrid'e satılan Hollandalı, buradan da Bayern Münih'e transfer oldu. Avrupa futboluna damga vuran yıldız isim oynadığı futbolla hiç gündemden düşmedi...