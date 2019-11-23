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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena Detay
23 Kasım 2019 - 15:43,

Jose Mourinho ilk maçında şaşırtmadı!

Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından Tottenham'ın başına getirilen Portekizli Mourinho ilk maçına çıktı.

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Chelsea ile 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam Tottenham'ın deplasmanda West Ham ile oynadığı mücadelede ilk kez kulübede yer aldı.

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Portekizli teknik adam, Chelsea’de çalıştığı dönem "Tottenham’a asla gitmem." sözüyle olay yaratmıştı.

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Premier Lig’de 14 puanla 14. sırada yer alan Tottenham'ın başına geçen 'Special One', Londra Stadı'nda oynanan mücadele öncesi yeşil zemindeydi.

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Portekizli çalıştırıcının ciddiyeti gözlerden kaçmadı.

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Mourinho, West Ham tribünlerinden gelen seslere kulak asmadı ve büyük bir ciddiyetle maça odaklandı.

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Tottenham’daki şampiyonluk şansıyla ilgili, "Bu sezon değil ancak gelecek sezon şampiyon olabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek benden dolayı değil, birlikte çalışmanın sonucunda olacak. Bu bir vizyon. Stat, antrenman sahası, akademi bu vizyonun parçaları." ifadelerini kullanmıştı.

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İşte uzun zaman sonra sahaya çıkan Jose Mourinho'nun ajanslara düşen ilk görüntüleri...

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