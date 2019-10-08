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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08 Ekim 2019 - 10:06,

Jose Antonio Reyes'in ölümünün ardından yürek burkan sözler

Erken yaşta dünyadan ayrılan Sevilla ve Arsenal efsanelerinden Jose Antonio Reyes'in ölümünün ardından babasından yürek burkacak açıklamalar geldi...

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Jose Antonio Reyes'in geçen aylarda trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi, futbol dünyasını yasa boğmuştu. Reyes'in babası Francisco Reyes ise İspanya'da yaptığı açıklamalarla duygulandırdı...

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Francisco Reyes'in 35 yaşında hayatını kaybeden Jose Antonio Reyes hakkında söylediği sözler şu şekilde;

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Tek kaldığımızda yaptığımız tek şey ağlamak. Artık evde konuşmuyoruz bile. Konuşursak bizi ağlatan bir şey elbet çıkıyor.

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Benim oğlum dünyanın en iyisiydi. Sadece bir sporcu olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak en iyisiydi.

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Annesi odasına giremiyor. Zor olacağını biliyorduk ama bu kadarı çok fazla. Eşim, yataktan kanepeye, oradan da tekrar yatağa gidiyor.

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Gücümüzün nereye gittiğini bilmek istiyorum. Bir şey hakkında konuşurken aklımıza hemen Jose geliyor. Ardından o olsa ne diyecek diye düşünmeye başlıyoruz.

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Hayatlarımızı nasıl devam ettireceğiz? Bunu gerçekten bilmek istiyoruz. Hayatlarımızdaki diğer problemler artık hiç mantıklı gelmiyor.

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Arsenal ve Sevilla'nın unutulmaz futbolcularından Reyes, iki kuzeniyle birlikte araba kazası geçirmiş ve hayatını kaybetmişti...

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