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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22 Mart 2019 - 11:12,

Jelena cenaze töreninde çöktü kaldı

Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa geçtiğimiz günlerde annesini kaybetti. Cenazeden kahreden görüntüler Sırp basınına yansıdı...

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Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, 61 yaşındaki annesi Divna Karleusa’yı kaybetti.

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Sırp basınına yansıyan cenaze görüntülerinde Jelena'nın kendini tutamadığı görüldü...

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Tüm konserlerini iptal edip apar topar ülkesindeki cenaze törenine gelen Jelena ayakta durmakta güçlük çekti.

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Dusko Tosic, eşini zorlukla sakinleştirebildi.

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Jelena, daha sonra annesinin tabutunu öptü ve uzunca bir süre öyle kaldı.

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Tosic de kayınvalidesinin ölümünü duyunca uçağa binip, Sırbistan’a geldi...

7/14ARALARI KÖTÜYDÜ

ARALARI KÖTÜYDÜ

Geçen aylarda eşini genç bir futbolcuyla aldattığı iddia edilen şarkıcının, önümüzdeki günlerde kliniğe yatıp psikolojik destek alacağı öğrenildi.i.

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Bu zorlu süreçte eşini yalnız bırakmak istemeyen Tosic'in de takımından izin alıp, Sırbistan'da kalacağı belirtildi.

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Kısa bir süre önce Sırp basını, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa'nın boşanma noktasına geldiğini iddia etmişti.

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Sırp basını, Tosic'in Jelena'yı Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic ile aldattığını öne sürmüştü.

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Söz konusu dedikoduların yankıları sürerken bu defa da Jelena'nın Tosic'i Anderlecht forması giyen Ognjen Vranjes ile aldattığı iddia edilmişti.

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Vranjes'in konserini izlemeye gittiği Jelena'ya mesajlar gönderdiği ve bunların da Tosic tarafından yakalandığı belirtilmişti.

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Tosic'in gördüğü mesajlar sonrasında Vranjes'i arayarak tehdit ettiği yazılmıştı.

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Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı kahreden haber! Duyar duymaz yanına koştu Ognjen Vranjes, ülkemizde bir süre Elazığspor ve Gaziantepspor formaları da giymişt

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