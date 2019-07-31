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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena Dış Haberler | Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31 Temmuz 2019 - 08:15,

Jean Todt, Michael Schumacher müjdesini verdi: 'Bu kritik bir açıklama biliyorum ama...'

FIA Başkanı ve Michael Schumacher'in en büyük dostu Jean Todt gündeme bomba gibi düşen yeni açıklamalar yaptı.

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 Ara ara efsane pilotu ziyarete gittiğini belirten Todt, Schumacher'in son durumuyla ilgili gelişmeyi aktardı.

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Todt'un sözleri Schumacher hayranlarında büyük heyecan yarattı.

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Dail Mail'de yer alan habere göre Ferrari'nin eski başkanının sözleri şöyle;

4BİRLİKTE YARIŞ İZLEDİK

BİRLİKTE YARIŞ İZLEDİK

"Bu kritik bir açıklama biliyorum ama onunla, İsviçre'de beraber yarış izledim..."

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"Michael iyi ellerde ve iyi bakılıyor. Kendisini hiç bırakmadı, savaşmaya devam ediyor. Ailesi de aynı şekilde."

6HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK

HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK

"Biz pozitif oldukça Michael ile ilgili her şeyin daha iyi olacağını biliyoruz"

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"Ben de, ailesi de, durum ne olursa olsun bu nedenle pozitif olmaya çalışıyoruz"

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Michael Schumacher'in bitkisel hayata girdiği günden bu yana boyunun 17 santim kısaldığı belirtiliyor.

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Efsane ismin tedavisi için, ailesi özel jetini ve malikâneyi satarak, onu hayatta tutmaya çabalıyor.

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Schumacher İsviçre'de Cenevre Gölü kıyısında bir evde tedavi görüyor.

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Michael Schumacher yaklaşık 6 yıl önce Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti.

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6 yıl önceki elim kazanın ardından Alman pilotun sağlık durumu, iyileşip iyileşmeyeceği konusunda büyük bir merak vardı...

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Ailenin gizlilik konusundaki katı tutumu sebebiyle, Schumacher'in sağlık durumu hakkında bilgi alınamıyordu.

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Formula 1'in eski efsanesi Alman Michael Schumacher'in kariyerine dair arşiv görüntüleri...

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