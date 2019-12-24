Jasikevicius ve Obradovic... 'Sayemde evlendin, hayatını kurtardım!'

"BENİM KOÇ OLARAK İŞİM, ALAN YARATMAK" Jasikevicius, Zalgiris sistemi ve her Zalgiris oyuncusunun hesaba katması gereken temel ilkeler hakkında konuştu:

“Sizden ne istendiğini düşünmeniz gerekiyor. Oyunculara uyum sağlamanız ve bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmanız gerekir, bazı oyuncular diğerlerinden daha fazlasını anlar. Her maçtan önce nasıl savunma yapacağımıza dair gibi bir listemiz olur ve bu kurallar pazarlık konusu olamaz. Hücumda, onlara saldırmak istediğimiz yeri, kime saldırmak istediğimizi, nasıl alan yaratacağımızı anlatıyorum. Benim için alan en önemli şey. Etrafınızda alanınız varsa, bu oyuncunun daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Bu benim koç olarak işimdir, ona alan yaratmak."