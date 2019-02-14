"Japon Messi" Takefusa Kubo, Barcelona'ya dönüyor

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünyanın çeşitli bölgelerindeki potansiyeli yüksek yetenekleri gözlemcileri (scout) aracılığıyla tespit edip kulübe kazandıran Barcelona, yeni bir üstün yeteneği Japonya'da bulmuştu.
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İşte detaylar...
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Barcelona J1 Ligi takımlarından Kawasaki Frontale'de oynayan futbolcu Takefusa Kubo'yu 13 yaşındayken keşfetti.
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Yeteneğine hayran kalınan minik yetenek ivedilikle kadroya katıldı ve kısa bir süre Barcelona'nın gençlik akademisi La Masia'da gelişimini sürdürdü.
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Kubo, FIFA'nın yasağı sebebiyle Japonya'ya geri dönmek zorunda kaldı; ama Katalanlar onu izlemeyi bırakmadı.
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Japonya 1. Ligi'nde 15. yaşında a takım formasıyla sahaya çıkan Kubo, burada tarihin en genç sahaya çıkan oyucusu oldu. Kubo ayrıca ligin gol atan en genç futbolcusu olarak da tarihe geçti.
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Barcelona ve oyuncunun bağlı olduğu Tokyo Kulübü arasında transfer görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi. Manchester City ve Paris Saint Germain'in de Japon oyuncuyu takip ettiği ve transfer için araya girdiği belirtiliyor.
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Takefusa Kubo, Barcelona'ya transfer olması durumunda B takımında çalışacak.
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Messi gibi solak ve kısa boylu olan Kubo'nun şu anda Barcelona'nın yedek takımında bile forma giyecek düzeyde olmadığı; fakat 21. yüzyıla damga vuracak yetenekte olduğu dile getiriliyor. 17 yaşındaki oyuncu, Asya'nın gelecek yeteneği olarak gösteriliyor.