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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31 Ekim 2019 - 10:06,

Jamie Carragher'dan Mesut Özil'e destek! İngiltere bunu konuşuyor...

Liverpool maçında gözlerin pasını silmesine rağmen Unai Emery tarafından oyundan alınan Mesut Özil, İngiltere'de otoriteleri arkasına aldı.

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İngiltere Carabao Kupası'nda Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. 10 gollü tarihi maçta çeyrek final biletini alan taraf, penaltı atışları neticesinde Liverpool oldu.

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Asırlık rekabette şimdiye dek oynanmış en gollü maç olarak tarihe geçen karşılaşmada Mesut Özil, az süre almasına rağmen yine gözlerin pasını sildi.

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Anfiel Road'da 65 dakika sahada kalan yetenekli oyuncu, otoritelerden tam not almasına rağmen Unai Emery'yi yine tatmin edemedi.

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54. dakikada Ainsley Maitland-Niles'ın attığı golün asistini yapan Özil, 65. dakikada Emery tarafından oyundan alındı ve yerini Mattéo Guendouzi'ye bıraktı.

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Fransız teknik adamın bu değişikliği, İngiliz basını ve eski İngiliz futbolcular tarafından eleştirildi.

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Sky Sport yorumcusu Jamie Carragher, Mesut Özil'in Arsenal'da sürekli oynaması gerektiğini savundu.

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Liverpool efsanesi, Mesut Özil'in üst sınıf bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, "İleri üçlü, Mesut Özil'in kendilerini beslemesinden çok memnun olurdu. İdeal 11'in oyuncusu" dedi.

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Jamie Carragher'ın Mesut Özil hakkındaki yorumları şu şekilde;

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"Mesut Özil bir gömlek üst oyuncu"

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"Büyük bir Mesut Özil hayranı değilim ama onun Arsenal'da süre almaması gerektiğini bana açıklayamazsınız."

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"İleri üçlüye bir bakın. Eminim ki arkalarında Mesut Özil'in oynamasını ve kendilerini beslemesini çok isterlerdi."

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"Bence Mesut Özil hala Arsenal'ın ideal 11'inde bulunuyor."

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"Liverpool maçında çok iyiydi. İki golde de fantastik payı var. Kalitesin gösterdi."

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Öte yandan Arsenal efsanesi Ray Parlour da Jamie Carragher'la aynı görüşleri paylaştı.

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Parlour," Mesut Özil'in kalitesini herkes biliyor. Düzenli forma giyerse yine takımın en iyilerinden olacaktır." dedi.

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Mesut Özil'in Lyon'a attığı golü izliyoruz...

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