'Jailson, o maç şimdi olsa Belhanda'dan makas alırdı'

Süleyman Arat / Spor Arena Bir maç stoper, bir maç yedek, bir maç ön libero, gene de mutlu. “İşin sırrı nedir?” diye merak edip araştırınca sihirli neden çıktı ortaya... O çiçeği burnunda bir baba... Evet babalık gerçekten de Jailson’a çok yaradı.