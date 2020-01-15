Jadon Sancho yerden yere vuruluyor! Nusr-Et...

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho, Nusr-Et'te yediği altın kaplamalı biftek sebebiyle yerden yere vuruldu.19 yaşındaki futbolcu, tatil için gittiği Dubai'de yediği yemeğin bedelini hiç tahmin edemediği kadar ağır ödedi.Tatili boyunca birbirinden renkli anları takipçileriyle paylaşan Jadon Sancho'nun son durağı dünyaca ünlü Nusr-Et oldu.Nusr-Et'te meşhur altın biftek yiyen Jadon Sancho, yemeğin fiyatı ve lüks yaşantısı sebebiyle Alman basını tarafından sert şekilde eleştirildi.Alman BILD gazetesi, genç futbolcunun altın biftek için yaklaşık 2 bin TL ödemesini 'itibarini mahvetti' başlığıyla manşete taşıdı.Die Welt gazetesi ise halkın bu görüntüleri hazmetmesinin zor olduğunu ifade etti.Manchester City altyapısından yetişen Jadon Sancho, bu sezon forma giydiği 15 lig maçında 9 gol ve 10 asistle göz dolduruyor.Genç futbolcunun peşinde başta eski takımı Manchester City olmak üzere Liverpool, Manchester United ve Chelsea gibi Premier Lig devlerinin olduğu konuşuluyor.Jadon Sancho'dan önce Franck Ribery de aynı bifteği yediği için Almanlar tarafından adeta linç edilmişti.Tecrübeli futbolcu, Bayern Münih'te forma giydiği dönemde Nusr-Et'te yediği altın biftek için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.