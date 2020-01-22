Son Dakika | İzmir'de olay oldu! Göztepe'nin ardından Karşıyaka...

İlk ihaleler yapıldığı dönemde 2'nci Lig'de olan Göztepe'nin stadı, Süper Lig'e çıktığı sezon tüm yasal engeller aşıldıktan sonra kuruluş yıl dönümü 14 Haziran 2017'de 218 milyon 900 bin TL'ye tekrar ihale edildi. Bu süreçte 1'inci Lig'den transfer yasağı ve tarihi borç yüküyle 3'üncü Lig'e kadar düşen Karşıyaka'nın stadı ise 15 Haziran 2017'de 62 milyon TL bedelle tekrar ihale edilip iki stadın temeli 9 Eylül 2017'de Alsancak Stadı'yla birlikte atılsa da ihale, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın stat için yaptığı imar planı değişikliğine 7 vatandaşın açtığı dava nedeniyle tekrar iptal oldu.