İzmir'de büyük coşku! Sevinç gözyaşları...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in son haftasında evinde Ankaragücü'nü mağlup ederek kümede kalan Göztepe'de, büyük sevinç yaşandı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'de son haftaya düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kaldı.
Bornova Stadı'nda konuk ettiği MKE Ankaragücü karşısında 14. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle 1-0 üstünlük kuran Göztepe, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
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İkinci yarıda 74. dakikada Michal Pazdan'la beraberliği yakalayan rakibi karşısında, VAR incelemesinin ardından penaltı vuruşu kazanan Göztepe, 84. dakikada Deniz Kadah'ın golüyle 2-1 üstünlük kurdu.
Bu skorla puanını 38'e çıkaran Göztepe ligi 15. sırada tamamladı. Göztepe'nin lige tutunduğu 34 haftalık periyodun ardından Akhisarspor'un yanı sıra Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor lige veda etti.
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Alpaslan Öztürk'ün 3. golü
Bu sezon ligde 3. golüne imza atan Alpaslan Öztürk, ilk yarıda yine İzmir'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında da birer kez rakip fileleri havalandırmıştı. Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün gol attığı tüm maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı.
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Deniz Kadah bu sefer kaçırmadı
Geçen hafta Bursaspor deplasmanında kazanılan penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Deniz Kadah, MKE Ankaragücü karşısında hata yapmadı. Takımını 2-1 öne geçiren gole penaltıdan imza atan Deniz Kadah, bu sezon 7. golünü kaydetti.
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Karşılaşmanın son bölümünde iki takımın yedek kulübeleri arasında yaşanan gerginliğin ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan tribüne gönderildi.
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Maçtan sonra ligde kalma sevincini taraftarlarıyla paylaşan Göztepeli futbolcular, daha sonra hep birlikte "İsyan Marşı"nı seslendirirken, mutlulukları görülmeye değerdi.