Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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İzmir ekibine kokain şoku! O futbolcuya 4 yıl men...
İzmir ekibinde yer alan futbolcuya kokain kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü Manisa BŞB'yi ağırlayacak Menemenspor final niteliğindeki maça iddialı hazırlanıyor. Son 7 maçın 5'ini kazanıp 2'sinde berabere kalan ve yenilmeyen şampiyon adayı golcüleriyle lige damga vuruyor. Ligde 12 maçta 27 gole ulaşan sarı-lacivertliler 2. Lig'in en çok gol atan takımı durumunda...
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ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Menemenspor'da, Manisa BŞB maçı öncesi kadroda zorunlu rotasyonlar olacak. Kart cezalıları Semih ile Umut, Ege derbisinde görev alamayacak. Teknik direktör Suat Kaya'nın Semih'in yerine Rıdvan'a orta alanda ise Murat, Samed, Serhat ve Tayfun'dan ikisine görev vereceği öğrenildi.
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KOKAİN KULLANAN KEREM'E 4 YIL MEN
Menemensporlu Kerem Bulut'a kokain kullandığı gerekçesiyle TFF tarafından verilen 4 yıllık men cezası Tahkim Kurulu sürecinin tamamlanmasıyla onandı.
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Daha önce Akhisar formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan Karşıyaka ve son olarak da Menemenspor Belediyespor'da oynayan gurbetçi futbolcunun cezasının kesinleşmesinin ardından Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) futbolcunun ismini ve aldığı ceza konusunda resmi açıklamada bulundu.
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Geçen sezon Menemen Belediyespor forması giyen ve son oynanan Bodrum Belediyespor maçı sonrası yapılan rutin doping kontrolünde numunelerinde kokaine rastlanan Kerem Bulut A numunesinde yasaklı maddeye rastlanması sonrası PFDK'ya sevk edilmişti. A numunesi açıldıktan sonra kokain aldığını itiraf eden genç futbolcu B numunesinin açılmasını istememiş ve federasyona gönderdiği yazıda kokaini neden aldığını ve nasıl temin ettiğini duyurmuştu.
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Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun (TDMK) sitesinden yapılan açıklama...