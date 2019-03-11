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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Foto: AP
11 Mart 2019 - 09:59,

İzlenme rekorları kırdı! Yılın smacını vurdu...

NBA'de gecenin maçlarından biri Miami Heat ile Toronto Raptors arasında oynandı. American Airlines Arena'da oynanan karşılaşmayı Raptors 125-104 kazansa da konuşulan bu olmadı...

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İşte detaylar...

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Raptors mücadelede Heat'i domine etti. Kyle Lowrd 24 sayı ve 10 asistle galibiyetin mimarı oldu.

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 Pascal Siakam da 20 sayı ile maçı tamamladı. Raptors, yıldızı Kawhi Leonard'ın yokluğuna rağmen deplasmanda galip gelmesini bildi.

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Miami Heat'in genç yıldızı Derrick Jones Jr. , son periyotta vurduğu smaç ile göz kamaştırdı.

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Fast breakte Adebayo'nun Alley-oop pasına koşan 22 yaşındaki basketbolcu, çok geriden topu alarak adeta havada asılı kaldı.

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Geçtiğimiz sezon smaç yarışmasında ikinci olan Jones Jr, kariyerinin ve belki de sezonun en iyi smacını vurdu.

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NBA'de ses getiren smaç, sadece Instagram'da 2 milyondan fazla izlendi.

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Miami Heat'in en skoreri 19 sayı ile Adebayo oldu. Dwyane Wade bençten 15 sayı ile geldi.

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Lakers ve Celtics’in düellosunda yıldız savaşı!

NBA’de LA Lakers ile Boston Celtics’in düellosundan Kyrie Irving ve arkadaşları galip çıktı.

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